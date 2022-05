Eintracht Frankfurt peilt gegen West Ham das Finale an

Das Spielfeld ist bereitet fürs Halbfinal-Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United. (Foto: Jan Hübner)

2:1-Sieg aus dem Hinspiel bei West Ham United steht am Donnerstag das Rückspiel an. Hier finden Sie am Spieltag alles zum Thema, zu den SGE-Fans und zu denen der Gäste aus London, zu Vorbereitungen, Training, Teams und Toren. FRANKFURT - Jetzt muss Eintracht Frankfurt liefern: Nach dembei West Ham United steht am Donnerstag das Rückspiel an. Hier finden Sie am Spieltag alles zum Thema, zu den SGE-Fans und zu denen der Gäste aus London, zu Vorbereitungen, Training, Teams und Toren.

Donnerstag, 5. Mai:

19.50 Uhr: Bannerklau im Stadion

Eine gute Stunde vor Anpfiff hat die Frankfurter Fankurve zum ersten Mal laut gejubelt. Einer der ihren hatte sich an den Block der Gäste aus London geschlichen, eine West-Ham-Fahne vom Zaun genommen und ist samt der „Errungenschaft“ quer über den Platz zurück in die Nordwestkurve gesprintet. Akustisch unterstützt vom Eintracht-Anhang.

Bannerklau im Stadion. (Foto: Arne Dedert / dpa )

Ein Security-Mitarbeiter versuchte Schritt zu halten, war aber zu langsam. Unter großem Beifall wurde der Fahnendieb im Frankfurter Block wieder in Empfang genommen.

Wieder alle in Weiß: Die SGE-Fans in ihrer Kurve. (Foto: Uwe Anspach / dpa)

19.40 Uhr: So treten die Eintracht und West Ham an

Die Aufstellungen sind da! Jens-Petter Hauge ersetzt erwartungsgemäß den verletzten Jesper Lindström, Verteidiger Evan N´Dicka rückt nach seiner Sperre zurück in der Startelf. Almamy Touré sitzt dafür zunächst nur auf der Bank



Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 5, 2022

Eintracht-Aufstellung:

West Ham-Aufstellung:

West Ham United (@WestHam) May 5, 2022

19.35 Uhr: Fans bereiten die Choreo vor

Der Deutsche Bank Park füllt sich allmählich. Auf dem Vorplatz des Stadions wird sich warm gesungen: "Europacup in diesem Jahr!" hallt es durch den Frankfurter Stadtwald. Die Frankfurter Fanszene ist größtenteils schon da, um in der Nordwestkurve letzte Vorbereitungen zu treffen. Die Eintracht-Anhänger haben eine große Choreografie vor dem Anpfiff geplant. Zuvor hatten die "Ultras" dazu aufgerufen, dass alle Frankfurter Fans in weißen Shirts oder Pullis ins Stadion kommen sollen.

Eine Stunde bis zum Spiel: Die Vorbereitungen für die Choreo laufen. (Foto: Nadine Peter)

18.30 Uhr: Die Polizei hat die Fangruppen getrennt

Die Polizei hat die Lage unter Kontrolle gebracht. Einige Eintracht-Fans stehen von Polizisten umzingelt vor der Kneipe „Moseleck“, die West-Ham-Anhänger sind weitergezogen. Zur Verstärkung der Einsatzkräfte sind noch eine Pferdestaffel und weitere Streifen angerückt.

Die Polizei hat die Lage im Bahnhofsviertel unter Kontrolle gebracht. (Foto: Guido Schiek)

17.55 Uhr: Spannungen im Bahnhofsviertel

Langsam wird es hitzig. Der Fanmarsch der West Hamer trifft im Bahnhofsviertel auf einige Eintracht-Anhänger, es wird geschrien und einige Glasflaschen fliegen durch die Luft. Ein paar Fans versuchen aufeinander loszugehen. Der Polizei gelingt es gerade noch rechtzeitig die Kontrahenten voneinander zu trennen.





17.30 Uhr: Viertes Treffen von SGE und West Ham

Die Eintracht und West Ham treffen heute Abend zum vierten Mal aufeinander. Unvergessen natürlich die Duelle im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1976, als die Eintracht zuhause mit 2:1 gewann (Tore: Willi Neuberger und Wolfgang Kraus), zwei Wochen später allerdings mit 1:3 (Eintracht-Tor: Klaus Beverungen) in London verlor und ausschied. Gewisse Parallelen zu dem Spiel am Abend sind also zu erkennen, ob West Ham die SGE erneut aus dem Wettbewerb schmeißt, erfahren wir ab 21 Uhr. Dann ist Anpfiff.

17:18 Uhr: Bei Aufstellung keine Üebrraschungen zu erwartenn

Große Überraschungen sind in der Eintracht-Aufstellung am Abend nicht zu erwarten, einzig hinter dem Einsatz des Offensivmann Jesper Lindström steht laut Trainer Oliver Glasner „ein großes Fragezeichen“. Ein Einsatz des Dänen erscheint unwahrscheinlich. Gegen 20 Uhr wissen wir mehr.

Die mögliche Aufstellung:

Trapp - N‘Dicka, Hinteregger, Tuta - Rode, Sow - Kostic, Knauff, Kamada, Hauge - Borré.

Die mögliche Aufstellung von West Ham:

Areola - Johnson, Dawson, Zouma, Cresswell - Soucek, Rice, Bowen, Lanzini, Pablo Fornals - Antonio

16.40 Uhr: So könnte es heute ausgehen

Sehen Sie hier die Einschätzung unserer Reporter in der Aufzeichnung des Livestreams.





16.30 Uhr: Über Tausend West-Ham-Fans singen am Römer

„I‘m forever blowing bubbles“ - das ist am Nachmittag ganz oft am Frankfurter Römer zu hören, denn aktuell stimmen sich dort über Tausend Fans von West Ham auf das Rückspiel am Abend ein.





Friedlich, stimmungsvoll und emotional, die Frankfurter Polizei musste bislang überhaupt nicht eingreifen - bittet die englischen Anhänger aber bereits mehrfach per Lautsprecher, sich auf den Weg zum Stadion zu machen.

West Ham United (@WestHam) May 5, 2022

Ab 17 Uhr ist ein kleiner Fanmarsch geplant, ab 21 Uhr rollt dann der Ball. Spätestens um 17:30 Uhr sollen sich die Engländer in Richtung Hauptbahnhof bewegen, um dort den Sonderzug um 18:20 Uhr zu kriegen. Per Lautsprecher betont die Polizei aber auch: Fans ohne Ticket sollen den Weg zum Deutsche Bank Park gar nicht erst auf sich nehmen, ist das Spiel doch restlos ausverkauft und befinden sich keine Kneipen in unmittelbarer Stadionnähe.

Fans von West Ham United am Frankfurter Römer. (Foto: Eric Hartmann)

14.31 Uhr: Hunderte West Ham-Fans in Frankfurter Innenstadt

Im Gegensatz zu den vergangenen beiden Tagen vermeldet die Polizei am frühen Donnerstagnachmittag bislang keine weiteren Vorfälle zwischen Eintracht- und West Ham-Fans. Letztere halten sich aktuell am Römer und dem Irish Pub „O´Reilly´s“ im Bahnhofsviertel auf, insgesamt zählt die Polizei dort rund 700 englische Fans. Scheint ein bisschen so, als sei das die Ruhe vor dem Sturm.

Die Polizei versucht auch in der Stadt - wie hier am Römerberg - die Fangruppen der Eintracht und von West Ham auseinanderzuhalten. (Foto: Boris Roessler / dpa)

Denn in der Nacht zum Donnerstag kam es gleich an mehreren Stellen in Frankfurt zu Ausschreitungen. So zum Beispiel gegen 18.40 Uhr in der Nähe der Schulstraße in Sachsenhausen, als eine Gruppe gewaltsuchender Eintracht-Fans mehrere West Ham-Anhänger angriff und zwei Engländer bewusstlos schlug. Beide Männer kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Oder gegen 21.30 Uhr, als erneut Eintracht-Fans mit Baseballschlägern das Irish Pub „Waxys“ in der Taubenstraße ansteuerten, um West Ham-Fans zu attackieren und dabei ein Angestellter der Bar leichte Verletzungen erlitt (wir berichteten) . Die englischen Fans versammelten sich im weiteren Verlauf des Abends in der Nähe des Hauptbahnhofs in der Münchener Straße, die deswegen sowohl für den Straßen- als auch für den Bahnverkehr gesperrt werden musste. Ein Fanmarsch durch das Bahnhofsviertel konnte von der Polizei unterbunden werden.

Gegen 23.30 Uhr suchten Anhänger beider Lager dann die Auseinandersetzung in der Gutleutstraße. Die Einsatzkräfte konnte die unmittelbar bevorstehende Konfrontation verhindern und nahm dort insgesamt 15 gewaltbereite Anhänger der Heimmannschaft fest.

Im Laufe des Donnerstages werden wir eine Live-Übertragung aus der Frankfurter Innenstadt starten. Hier finden Sie den Live-Stream später.



14.15 Uhr: Bleibt Zuber in Athen?

Der Frankfurter Eintracht winken rund sieben Millionen Euro an Ablösesummen für zwei Spieler, die aktuell nur ausgeliehen sind, aber im Sommer den Klub wohl endgültig verlassen. So hat AEK Athen laut „Kicker“ Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche darüber informiert, dass sie die Kaufoption in Höhe von rund zwei Millionen Euro für Steven Zuber (30) ziehen werden. Der Schweizer Nationalspieler war im letzten Sommer auf Leihbasis für eine Saison nach Athen gewechselt. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2023.

Auch für Dominik Kohr (28) wird eine Ablösesumme fällig, wenn er endgültig beim FSV Mainz 05 bleiben soll. Die Mainzer wollen den Mittelfeldspieler behalten, der seit eineinhalb Jahren auf Leihbasis für sie spielt. Sein Vertrag bei der Eintracht läuft noch bis 2024. Dem Vernehmen nach verlangt die Eintracht eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro, das ist den Mainzern noch zu viel. Verhandlungen laufen. Zwei weitere Eintracht.-Profis werden zur neuen Saison ablösefrei zum Nachbarn wechseln: Danny da Costa (28) und Aymen Barkok (23).

Das Geld für Zuber und Kohr könnte die Eintracht dann direkt einsetzen, um die Ablöseverpflichtung für Jens-Petter Hauge (22) in Höhe von sieben Millionen Euro zu erfüllen. Beim norwegischen Nationalspieler, der bislang noch nicht so richtig gezündet hat, wurde diese Kaufpflicht im vergangenen Jahr mit dem AC Mailand ausgehandelt.

9.45 Uhr: Wilde Auseinandersetzung in Irish Pub

Vor dem Europa League-Rückspiel hat es in Frankfurt in der Nacht zum Donnerstag wieder Randale gegeben. Eintracht- und West Ham-Fans scheinen erneut involviert. Vor dem Europa League-Rückspiel hat es in Frankfurt in der Nacht zum Donnerstaggegeben. Eintracht- und West Ham-Fans scheinen erneut involviert.





8 Uhr: Wie lebt es sich gerade als Frankfurt- und West Ham-Fan?

Matthias Mirza hat ein Problem: Sein Herz schlägt für die Hessen und die Engländer. Eine echte Zerreißprobe mit Blick aufs Europa-League-Halbfinale. Doch er hat einen Favoriten. Matthias Mirza hat ein Problem:. Eine echte Zerreißprobe mit Blick aufs Europa-League-Halbfinale. Doch er hat einen Favoriten.

Mittwoch, 4. Mai:

20.40 Uhr: Erinnerungen an ein Scheitern

Willi Neuberger scheiterte 1976 mit der Eintracht an West Ham. Er hat noch viele Erinnerungen an das Aufeinandertreffen. Er hofft, dass es die SGE diesmal ins Finale schafft. Willi Neuberger. Er hat noch viele Erinnerungen an das Aufeinandertreffen. Er hofft, dass es die SGE diesmal ins Finale schafft.

15.30 Uhr: Fußball-Deutschland fiebert mit der SGE

Die Fans versprechen für das Spiel gegen West Ham United eine Stimmung, wie sie noch nie dagewesen ist. Lesen Sie hier, Die Fans versprechen für das Spiel gegen West Ham United eine Stimmung, wie sie noch nie dagewesen ist. Lesen Sie hier, warum vor der Partie nicht nur Frankfurt im Fußball-Fieber ist und was Trainer Oliver Glasner am Mittwoch ankündigte.

Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 4, 2022

Die Kurve der SGE-Fans feiert in London den Sieg von Eintracht Frankfurt. (Foto: dpa)

12.30 Uhr: Es bleibt nicht friedlich zwischen den Fans

Bleibt es nach Attacken auf hessische Fans in London friedlich zwischen dem Frankfurter und dem West-Ham-Lager, oder wird es krachen? Bleibt es nach Attacken auf hessische Fans in London friedlich zwischen dem Frankfurter und dem West-Ham-Lager, oder

Diese Frage wurde vorläufig schon am Dienstag sowie in der Nacht auf Mittwoch beantwortet, als britische Touristen und Fans in Bockenheim in einem Pub überfallen sowie in Sachsenhausen am Mainufer angegriffen wurden. Die Polizei kündigte an, am Spieltag rund um die Partie mit einem Großaufgebot die Fanlager auseinanderhalten zu wollen, am Stadion und in der Stadt.



Das Trainergespann der Eintracht im Abschlusstraining vor dem Spiel gegen West Ham United. (Foto: dpa)

11.30 Uhr: Hinteregger ist fit, Lindström fehlt

Publikumsliebling Martin Publikumsliebling Martin Hinteregger hat sich fit gemeldet , um beim Rückspiel der SGE gegen West Ham dabei sein zu können. Der Abwehrspieler will mitmischen, wenn es in der mit 48.500 Plätzen ausverkauften Arena um den Einzug ins Finale der Europa League geht. Allerdings fehlt im Abschlusstraining Jesper Lindström.