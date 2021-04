Eintracht Frankfurt sauer auf Ralf Rangnick

Nachdem die Frankfurter dem ehemaligen Leipziger Ralf Rangnick eine Absage erteilten, wurde es richtig schmutzig. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Was für eine Posse um Ralf Rangnick (62) und die Frankfurter Eintracht. „Sky“ und „Bild" hatten letzte Woche berichtet, dass die Eintracht den ehemaligen Leipziger als Nachfolger für den scheidenden Sportvorstand Fredi Bobic verpflichten wolle. Das hatte schon zu diesem Zeitpunkt nicht der Wahrheit entsprochen. Dennoch hatte Eintracht-Aufsichtsratschef Philip Holzer für Donnerstag ein „informelles Gespräch“ mit Rangnick vereinbart, um zumindest die Möglichkeit einer Zusammenarbeit auszuloten. Nachdem der Termin prompt den Medien zugespielt worden war, hatte Holzer ihn auf Mittwoch vorverlegt. Im Gespräch, an dem auch AR-Mitglied Stephen Orenstein teilgenommen hat, war dann schnell deutlich geworden, dass die Eintracht und Rangnick nicht zusammenkommen würden. „Beide Seiten haben recht schnell gespürt, dass es unterschiedliche Auffassungen zur Ausrichtung eines Traditionsklubs wie Eintracht Frankfurt gibt“, teilte Holzer mit. Nachdem auch das eigentlich geheime Treffen schnell öffentlich geworden war und nach Lesart der Eintracht angeblich Inhalte nach außen „durchgestochen“ worden seien, hatte Holzer am Donnerstag Rangnick abgesagt. Fortan wurde es richtig schmutzig.



Laut Eintracht soll die Rangnick-Seite die örtlichen Medien und Nachrichtenagenturen telefonisch über das Meeting informiert haben. Er sei „irritiert“ über „falsch wiedergegebene Gesprächsinhalte“, wurde Holzer am Freitag deutlich. Rangnick hatte unter anderem kolportiert, dass es im Vertrag von André Silva eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro gebe, was inzwischen selbst die Berateragentur des Spielers dementiert hat, dass die Eintracht Filip Kostic versprochen habe, dass er gegen eine Ablöse von 25 Millionen Euro gehen könne und dass zur neuen Saison nur fünf Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung stehen würde. Allesamt offensichtliche und nachprüfbare Falschinformationen. Dies alles hatte die Eintracht schon im Sechs-Augen-Gespräch zurückgewiesen. „Die aus dem Treffen übermittelten Inhalte zu konkreten Themen wie etwaige Ausstiegsklauseln und Kaderplanung entsprechen nicht den Tatsachen“, betonte Philip Holzer. Bei der Eintracht sind sie nun richtig sauer auf Rangnick.

