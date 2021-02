Eintracht Frankfurt schockt FC Bayern mit 2:1-Heimsieg

Frankfurts Trainer Adi Hütter freut sich nach dem Spiel gegen Bayern München mit Amin Younes über den 2:1-Sieg. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Serie hält und die Frankfurter Eintracht bleibt auf Champions-League-Kurs. Das 2:1 (2:0) gegen den FC Bayern München war der fünfte Sieg im fünften Rückrundenspiel. Die Eintracht hatte eine großartige Leistung gezeigt, in der ersten Halbzeit in der Offensive, in der zweiten Halbzeit in der Defensive. Daichi Kamada und Amin Younes hatten für eine 2:0-Führung gesorgt, Robert Lewandowski konnte nur noch verkürzen.

Wie erwartet musste die Eintracht auf André Silva verzichten. Ausgerechnet im absoluten Topspiel musste der Top-Torjäger wegen eines Hexenschusses passen, das war natürlich Pech für die Frankfurter. Zudem fehlte auch Erik Durm wegen Leistenproblemen. Für die beiden spielten Luka Jovic und Almamy Touré, der gesperrte Djibril Sow wurde von Sebastian Rode ersetzt.

Frankfurt dominiert die erste Halbzeit

Und dann sahen die Zuschauer an den Bildschirmen, leider keine in der Arena, eine erste Halbzeit, die so niemand für für möglich gehalten hätte. Es dominierte die Eintracht, es spielte die Eintracht, es traf die Eintracht. Es war eine Vorführung für den Meister, der über mehr als eine halbe Stunde nicht wusste, wie ihm geschah. Zur Pause stand es 2:0, die Bayern hätten sich nicht beschweren können, wenn es 3:0 oder 4:0 gestanden hätte. Amin Younes vergab schon in der 4. Minute die erste Großchance, als er beim Schuss im entscheidenden Moment wegrutschte. Dann musste das Spiel unterbrochen werden, weil Assistent Mike Pickel sich verletzt hatte und der vierte Offizielle Tobias Reichel als Linienrichter einspringen musste.

Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:1 (2:0) Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, N´Dicka - Touré, Hasebe, Rode (67. Ilsanker), Kostic - Kamada (90.+3 Zuber), Younes (74. Barkok) - Jovic (68. Ache)



Bayern München: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Roca (46. Goretzka) - L. Sané (90. Javi Martinez), Choupo-Moting (82. Musiala), Coman (82. Lucas Hernández) - Lewandowski



Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel)



Tore: 1:0 Kamada (12.), 2:0 Younes (31.), 2:1 Lewandowski (53.)



Gelbe Karten: Rode (6), N´Dicka (5) / -

Younes-Hammer bringt Frankfurt früh auf Kurs

Die Eintracht störte die Pause nicht, sie machte einfach so weiter, frisch, fromm, fröhlich, frei nach vorne. In der 12.Minute das schon zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0. Younes hatte den Ball zu Filip Kostic gepasst, der war schneller als Niklas Süle, passte flach nach innen und Daichi Kamada drückte den Ball aus fünf, sechs Metern über die Linie. Zwei Minuten darauf hätte der unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw sensationell aufspielende Younes schon erhöhen können, doch er verfehlte nach einem Solo ganz knapp. In der 15.Minute wagte Younes einen Schuss von der Mittellinie (!), weil er gesehen hatte, dass Manuel Neuer weit vor seinem Tor stand. Glück für die Bayern, dass der Ball knapp vorbeiflog. In der 31. Minute dann setzte Younes noch einen drauf. Von links zog er in den Strafraum und hämmerte den Ball mit rechts aus rund 16 Metern genau in den Torwinkel. Da blieb auch Neuer nur das Nachsehen. Danach rannte Younes zur Bank und hielt ein T-Shirt eines der Hanauer Opfer hoch. Kurz vor der Pause hätten Younes und Touré auf 3:0 erhöhen können, doch da blieb Neuer Sieger.

Und die Bayern? Die wurden nach 35, 40 Minuten stärker. Kevin Trapp bekam endlich was zu tun. Erst hätte ihn fast sein Kollege Martin Hinteregger überwunden, aber Trapp lenkte den Ball über die Latte. Dann waren es Joshua Kimmich und Kingsley Coman, die den Nationalspieler prüften. Und schließlich verfehlte Eric-Maxim Choupo-Moting mit einem Hackentrick das Tor ganz knapp. Das war die beste Münchner Gelegenheit, schon in der Nachspielzeit.

Bayern wacht zu spät auf

Die zweite Halbzeit war dann komplett anders. Nun waren die Bayern da. Trainer Hansi Flick hatte offenbar ziemlich deutliche Worte gesprochen. Nun ging es in die andere Richtung. Die Eintracht wehrte sich nach Kräfte, kam aber immer mehr unter Druck. In der 48.Minute verfehlte Coman mit einm Kopfball nur ganz knapp. In der 53.Minute gelang Robert Lewandowski der Anschlusstreffer. Leroy Sané hatte mit einem fantastischen Sololauf die halbe Eintracht-Abwehr aus dem Spiel genommen, der Torjäger musste nur noch einschieben.

Die Bayern, jetzt mit Leon Goretzka, später noch Javi Martinez, Jamal Musiala und Luca Hernandez, setzten alles auf eine Karte. Die Eintracht taumelte, aber sie fiel nicht. Überragend: Torwart Kevin Trapp, auch Abwehrchef Martin Hinteregger. Und der alte Mann Makoto Hasebe (37) zog weiter ruhig die Fäden. Younes freilich war nun abgemeldet, mit den Kräften am Ende. Die Bayern drückten, aber sie trafen nicht mehr. Zehn Minuten vor Schluss hätte es Elfmeter für die Eintracht geben müssen. Kostic hatte geflankt, der eingewechselte Ragnar Ache war von Davies klar gefoult worden. Schiedsrichter Stegemann und Video-Assistent Fritz aber reagierten nicht, eine klare Fehlentscheidung, die aber nicht mehr ins Gewicht fiel. Die Eintracht brachte den Sieg über die Zeit.