Eintracht Frankfurt siegt bei Ex-Trainer Hütter

Gladbachs Florian Neuhaus (l) und Frankfurts Sebastian Rode kämpfen um den Ball. (Foto: Federico Gambarini/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Rafael Borré (45.), Jesper Lindström (50.) und Daichi Kamada (55.) trafen am 16. Spieltag für die Hessen. Florian Neuhaus (6.) hatte die Gladbacher vor 10.028 Zuschauern in Führung gebracht, Ramy Bensebaini (54./Foulelfmeter) den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Borussia erzielt. In der 70. Minute sah Frankfurts Tuta die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Für die Gladbacher war es die vierte Niederlage nacheinander. Dabei hatten sie jedes Mal mindestens drei Gegentore kassiert. Die Frankfurter rückten durch ihren vierten Auswärtserfolg näher an die Europapokal-Plätze heran.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Schema Bor. Mönchengladbach: Y. Sommer - Ginter, Zakaria, Bensebaini - Scally (76. P. Herrmann), Koné, Benes (64. Thuram), Netz (89. Bennetts) - Embolo, Neuhaus (64. Kramer) - Pléa.



Eintracht Frankfurt: K. Trapp - Tuta, Hinteregger, N´Dicka - da Costa, Sow (83. Lenz), Jakic (28. Rode), Kostic - Lindström (83. Barkok), Kamada - Borré (73. Hasebe).



Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart)



Zuschauer: 10.028.



Tore: 1:0 Neuhaus (6.), 1:1 Borré (45.), 1:2 Lindström (50.), 2:2 Bensebaini (54./Foulelfmeter), 2:3 Kamada (55.).



Gelb-Rote Karten: Tuta (70./wiederholtes Foulspiel).

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken