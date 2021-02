Eintracht Frankfurt und Werder Bremen: Ziemlich beste Feinde

Hütter: „Ich bleibe“

Das waren zwei Worte, die alle Eintracht-Fans gerne gehört haben. „Ich bleibe", sagte Trainer Adi Hütter auf die Frage nach seinem Verbleib in Frankfurt bei Sky, „ich habe einen Vertrag in Frankfurt, ich fühle mich wohl und deshalb gibt es da keine Diskussion". Der Vertrag Hütters läuft bis 2023.



Gute Chancen auf die Rückkehr in die Nationalmannschaft hat Amin Younes. „Natürlich spielt er in meinen Gedanken eine Rolle", sagte Bundestrainer Joachim Löw, „ich habe ihn jetzt das ein oder andere Mal wieder gesehen und war echt wieder angetan von seiner Leistung". (ps)