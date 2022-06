Eintracht Frankfurt verpflichtet Aurélio Buta (hier im Bild mit Sportvorstand Markus Krösche) vom Royal Antwerp FC. (Foto: Eintracht Medien)

FRANKFURT - Aurélio Buta schließt sich Eintracht Frankfurt an. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, kommt der Rechtsverteidiger kommt vom Royal Antwerp FC. Dort läuft sein Vertrag zum Ende dieser Saison aus. Der Portugiese erhält bei der SGE einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2026.

Erste Berührungspunkte mit Frankfurt konnte der 25-Jährige bereits in der Gruppenphase der Europa League sammeln, als er beim 1:0-Sieg der Eintracht in Antwerpen über die kompletten 90 Minuten zum Einsatz. Der Rechtsverteidiger sei laut Eintracht physisch stark, defensiv stabil und überzeuge mit hohem Tempo in beide Richtungen.

Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Wir trauen Aurélio Buta zu, mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung zur festen Größe unseres Teams zu werden und unserem Spiel noch mehr Durchschlagskraft zu verleihen. Seine zahlreichen Torbeteiligungen sprechen für sich. Aurélio vereint Schnelligkeit und Körperlichkeit sowie defensive Zuverlässigkeit und Offensivgefahr, bringt also ein gutes Gesamtpaket mit. Davon konnten wir uns selbst im direkten Duell überzeugen. Zugleich sind wir der Überzeugung, dass er mit 25 Jahren weiteren Entwicklungsspielraum besitzt.“