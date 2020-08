Eintracht Frankfurt: Zwei Profis verlassen den Klub

Lucas Torró im Trikot von Eintracht Frankfurt. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Es kommt Bewegung in die Personalpolitik der Eintracht. Mit Lucas Torró (26) und Mijat Gacinovic (25) werden zwei Profis den Klub voraussichtlich noch in dieser Woche verlassen. Und mit Steven Zuber (28) steht ein weiterer Neuzugang vor der Tür.

Gacinovic und Torró wurden schon gegen Monaco nicht eingesetzt, um keine Verletzungen zu riskieren. Offiziell waren beide „für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt“. Mittelfeldspieler Torró wird zurück in seine spanische Heimat nach Osasuna wechseln, nachdem sich die beiden Klubs bei der Ablösesumme weitgehend geeinigt haben. CA Osasuna, zuletzt Zehnter der Primera Division, wird 2,5 Millionen Euro überweisen. Die Eintracht hat damit ein Transferminus gemacht, musste sie doch vor zwei Jahren noch 3,5 Millionen Euro an Real Madrid für den Torró bezahlen, der noch bis 2023 in Frankfurt unter Vertrag gestanden hätte. Nun aber hatte er kaum noch sportliche Perspektiven gesehen, obwohl der Trainer ihn gerade erst öffentlich gelobt hatte („Ein guter Fußballer, ein toller Typ, der hier einfach nur viel Pech hatte“), und auf seinen Abschied gedrängt.

Kommt Zuber aus Hoffenheim?

Im Gegensatz zu Torró hatte Gacinovic, der 2015 von Vojvodina Novi Sad gekommen war, immer dem Stamm der Mannschaft angehört. Doch die mangelnde Effektivität im gegnerischen Strafraum hat bei den Frankfurter Verantwortlichen die Erkenntnis reifen lassen, dass eine Trennung für beide Seiten das Beste sein könnte. Erster Interessent ist die TSG 1899 Hoffenheim, freilich soll es noch eine zweite Alternative für den Frankfurter Pokalhelden in der Bundesliga geben.

Hoffenheim bietet im Gegenzug Steven Zuber (28) an. Ein „Eins-zu-eins“-Leihgeschäft, so ähnlich wie vor der letzten Saison zwischen Ante Rebic und André Silva und dem AC Mailand und der Eintracht, ist angedacht. Freilich müssten die Hoffenheimer noch ein wenig Geld drauflegen, denn der Marktwert des serbischen Nationalspieler Gacinovic (7 Millionen Euro) liegt deutlich höher als jener des Schweizer Nationalspielers Zuber (4,5 Millionen Euro). Bei der Eintracht sind sie überzeugt, dass Zuber dem Team durchaus weiterhelfen könnte, sucht Trainer Adi Hütter doch explizit nach Außenspielern. In der letzten Saison hatte Zuber nur 14 Einsätze (zwei Tore) zu verzeichnen. Grund: Er war fast die gesamte Vorrunde wegen einer Fußoperation ausgefallen. Sein Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2023, Gacinovics Vertrag bei der Eintracht bis 2022.

Das Tauschgeschäft könnte noch in dieser Woche vollzogen werden, auch wenn der Eintracht-Kader für das Europacup-Spiel damit auf 18 Spieler schrumpfen würde. Nachmeldungen sind nicht möglich, zudem ist Djbril Sow wegen einer Gelbsperre nicht dabei. Auch deshalb wird es weitere Transfers kurzfristig nicht geben.