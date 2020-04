Eintracht Frankfurts Dauerbrenner Kostic will wieder kicken

23 Bundesliga-Einsätze hat Filip Kostic in dieser Saison schon in den Knochen. Dazu noch 14 Europa-League-Begegnungen und drei DFB-Pokalspiele. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Nur ein einziges Mal hat Filip Kostic (27) in dieser Saison der Frankfurter Eintracht bei den 24 Bundesligaspielen gefehlt. 23 Einsätze hat der serbische Flügelflitzer in den Beinen, 2059 Spielminuten. Dazu noch 14 Europa-League-Begegnungen und drei DFB-Pokalspiele. Ihm am nächsten kommen in der Liga Martin Hinteregger und Goncalo Paciencia mit je 22 Einsätzen vor Sebastian Rode mit 20 und Makoto Hasebe mit 16. Kostic aber ist der „Dauerbrenner“. Die „Corona-Pause“ aber ist ihm dennoch nicht wirklich recht gekommen. „Ich war sehr fit, um weiterhin gute Spiele in konstanter Form zu machen“, sagte er in einem Interview, „ich hatte gerade begonnen, immer besser und besser zu spielen.“

Die seit vier Wochen unterbrochene Saison sei „sehr merkwürdig für uns alle“. Auch die ersten Trainingseinheiten in Kleinstgruppen habe noch nicht wirklich viel mit Fußball zu tun. „Ehrlich gesagt fällt uns das alles sehr schwer, vor allem beim Training“, sagt er, „wir können halt nicht zusammen trainieren und müssen Abstand halten.“ Er wisse immer noch nicht, wie er damit umgehen solle. Kostic: „Ich kann es kaum erwarten, bis das alles vorüber ist und wir endlich wieder richtig Fußball spielen können.“

