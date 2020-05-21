Donnerstag, 21.05.2020 - 17:30
4 min
Eintracht Frankfurts UEFA-Pokal-Triumph vor 40 Jahren
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
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