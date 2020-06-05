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Freitag, 05.06.2020 - 05:00
4 min

Eintracht gegen die 05er - Der Teamcheck vor dem Derby

Das Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05 steht vor der Tür. Der Trend spricht für die Eintracht und gegen die 05er. Wir haben einen Blick auf die zwei Teams geworfen.

Von der Sportredaktion
Der 05er Kunde Malong überspringt Frankfurts Filip Kostic. Foto: Lukas Görlach

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