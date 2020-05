Eintracht hochbelastet: Elf Spiele in 33 Tagen

Marco Russ. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Martin Hinteregger ist nach drei, vier Tagen Verletzungspause wieder fit. Und auch Marco Russ hat nach einer leichten Blessur wieder mitgemacht. Das waren gute Nachrichten für Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter beim Trainingsstart am Montag. Denn jeder Rückkehrer ist wichtig vor dem Start des Marathon-Laufs, der für die Eintracht idealerweise bis zum 4.Juli gehen soll. Auf diesen Samstag hat der Deutsche Fußball Bund (DFB) das Pokalendspiel in Berlin terminiert. Die beiden Halbfinalspiele Bayern München gegen die Eintracht und 1.FC Saarbrücken gegen Bayer Leverkusen sollen am 9. und 10.Juni stattfinden.

Für die Eintracht bedeuten diese Ansetzungen nach den beiden Auftaktspielen gegen Mönchengladbach (16.Mai) und in München (23./24.Mai) vier aufeinanderfolgende „englische Wochen“, inklusive des Nachholspiels bei Werder Bremen also elf Spiele in 33 Tagen. Keine andere Mannschaft hat ein so großes Programm vor der Brust wie die Frankfurter. Der Trainer hat deshalb schon angekündigt, von Woche zu Woche zu rotieren, um den belasteten Spielern auch Zeit zum „Verschnaufen“ zu geben und Verletzungen vorzubeugen. „Wir haben den Vorteil, dass wir den Europapokalrhythmus kennen“, sagt der Trainer.

Seit Montag Privatleben quasi ausgeschaltet

Am Sonntag durften sich die Spieler der Frankfurter Eintracht noch einmal ausruhen. Zu Hause im Garten, auf dem Balkon oder auch am Mainufer, im engsten Kreis der Familie oder alleine. Immer mit klaren Regeln, um einer Ansteckung zu vermeiden. Das alles bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Seit Montag ist das Privatleben nicht nur eingeschränkt, sondern im Grund ausgeschaltet. Die Mannschaft befindet sich in einem Quarantäne-Trainingslager, um sich sowohl gesundheitlich als auch sportlich auf den Neustart der Bundesliga vorzubereiten.

Bis zum Heimspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach wird es keine Außenkontakte mehr geben. Die Spieler pendeln zwischen der Arena und dem Mannschaftshotel am Sachsenhäuser Mainufer. Einzelzimmer im Hotel, Bus, Kabinen, Trainingsplatz, Kabinen, Bus, Hotel – andere Aktivitäten gibt es nicht. „Ich habe ein paar Bücher mehr eingepackt, natürlich auch den Laptop“, erzählt Verteidiger Almamy Touré von seinen persönlichen Vorbereitungen, „ich interessiere mich sehr für Religion und kann nun in der Freizeit Online-Kurse belegen.“ Für die Spieler sind diese Kontaktbeschränkungen freilich kein Neuland. Es ähnelt durchaus den Trainingslagern wie sie sonst vor der Saison stattfinden.

Das erste Training der Woche am Montagvormittag wurde beeinträchtigt durch das schlechte Wetter, hat die Freude am Spiel allerdings nicht beeinträchtigt. Nach einer halben Stunde Aufwärmtraining im „Trockenen“, durchgeführt in der großen Mixed-Zone im Bauch der Arena, gings raus auf den Platz. Bei strömenden Regen und heftigen Windböen wurde achtzig Minuten mit dem Ball gearbeitet, natürlich auch übers große Feld „elf gegen elf“ gespielt. Darauf liegt ja nach der langen Abstinenz das Hauptaugenmerk. „Zu Hause war ja alles gut und schön, aber Fußball ist nun mal unsere Leidenschaft“, sagt Touré, „deshalb freue ich mich drauf, dass es wieder richtig losgeht.“