Eintracht holt türkisches Talent Ali Akman aus Bursa

Eintracht Frankfurts Stürmer André Silva beim Torschuss. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - In der portugiesischen Nationalmannschaft galt André Silva schon vor ein paar Jahren als Nachfolger von Cristiano Ronaldo. Inzwischen spielt er an der Seite des Weltstars, nicht immer, aber womöglich bald immer öfter. Beim FC Sevilla und beim AC Mailand hat Silva ordentlich gespielt, aber nicht herausragend. Jetzt bei der Eintracht explodieren seine Leistungen förmlich, noch nie hat ein Frankfurter Stürmer nach neunzehn Spieltagen schon sechzehn Tore erzielt. Silva liegt hinter Robert Lewandowski an zweiter Stelle der Bundesliga-Torschützenliste. Er trifft mit links und rechts, er trifft volley wie zuletzt zweimal in Bielefeld, er trifft per Kopf wie gegen Hertha und er trifft aus Elfmetern wie eine Maschine. Sechs Elfmeter, sechs Tore, lautet die hundertprozentige Bilanz dieser Saison.

Zwei Weltklassestürmer im Eintracht-Kader

Seit der Corona-Pause trifft der 25 Jahre alte Portugiese regelmäßig wie ein Uhrwerk. „Dass er seine Form seit dem Restart so halten kann, ist Wahnsinn“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic, „seine Entwicklung ist klasse und freut mich als ehemaligen Stürmer sowieso.“ 15 Saisontore habe man für Silva vor der Saison prognostiziert. Dieses Ziel hat der Stürmer vorzeitig erreicht. „Jetzt hoffen wir, dass noch ein paar dazu kommen“, sagt Bobic. Trumpf für die Eintracht: Silvas Vertrag läuft bis 2023. Eine Ausstiegsklausel soll es nicht geben.

Mit Silva und Jovic stehen zwei Weltklassestürmer im Eintracht-Kader. Mit Ragnar Ache steht ein Talent auf dem Sprung. Und ab Sommer soll ein weiterer talentierter Angreifer dazukommen. Die Einigung mit dem 18 Jahre alten türkischen Stürmer Ali Akman von Bursaspor soll unmittelbar bevorstehen. Die Meldung von „Sky“ deckt sich mit Informationen dieser Zeitung. Akman kann im Sommer ablösefrei wechseln. Der U 21-Nationalspieler hat in der zweiten türkischen Liga in siebzehn Spielen zehn Tore erzielt und gilt als eines der größten Talente in der Türkei.