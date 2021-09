Eintracht-Hooligans verwüsten Bar in Antwerpen

Einsatzteam der Polizei. (Symbolfoto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Wie belgische und niederländische Medien berichten, ist es am Donnerstagnachmittag im Vorfeld des Fußballspiels zwischen Royal Antwerpen und Eintracht Frankfurt zu üblen Szenen in belgischen Hafenstadt gekommen.

"Voetbal Primeur" berichtete zuerst von den Vorfällen, wonach Frankfurter Hooligans das Fan-Café "Great Old" angegriffen hätten. Die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort seien schließlich mit Feuerwerkskörpern und Gegenständen beworfen worden. Zwei Deutsche sollen festgenommen worden sein.

Die Zeitung "Het nieuwsblad" zeigt Bilder und Videos des Angriffs. Das Blatt schreibt von 300 Frankfurtern, die gegen 14 Uhr versucht hätten, das Café zu stürmen. Ein Teil der Gruppe wurde eingekesselt, heißt es.

Verknüpfte Artikel

Die belgische Nachrichtenagenur Belga bestätigte die Vorfälle. Die Terrasse des Cafés wurde demnach zerstört. Die Polizei sei den ganzen Tag über in Alarmbereitschaft und mit einem Großaufgebot vor Ort gewesen.

Dem Sender VRT zufolge randalierten Frankfurt-Anhänger auch am Vortag schon in der nordbelgischen Hafenstadt. Die Polizei habe Dutzende von ihnen festgenommen. Sie sollten bis Spielende in Gewahrsam bleiben.

Im Antwerpener Stadion sind offiziell 800 Eintracht-Fans zugelassen, in der Stadt sollen sich aber über 1000 Frankfurter Supporter aufhalten.