Eintracht in Marseille: „Das hat mit Fussball nichts zu tun“

Krawalle überschatten den ersten Champions-League-Sieg der Frankfurter Eintracht. (Foto: dpa)

MARSEILLE - Pyro, Böller, Auswärtssieg: Die Frankfurter Eintracht hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Champions-League-Spiel gewonnen. Der 1:0-Sieg in Marseille wurde aber von Fan-Ausschreitungen überschattet. Begleitet von teils massiven Verfehlungen einiger Eintracht-Anhänger gewann der Fußball-Bundesligist am Dienstag zwar das Gruppenspiel. Nun muss die SGE aber ein Geisterspiel in der Champions League fürchten.

Im Rahmen des VRM-Livetalks nach Abpfiff der Partie fand VRM-Sportreporterin Nadine Peter, die live aus Marseille zu Reporter Eric Hartmann ins Studio geschaltet war, deutliche Worte.

In den VRM-Livetalks rund um die Partie versorgen die VRM-Sportreporter Nadine Peter, Tobias Goldbrunner und Eric Hartmann alle Fußball-Fans vor, während und nach der Partie im Livestream mit den wichtigsten Infos. Wir schalten dafür live nach Marseille, analysieren die Partie in der Halbzeit und nach dem Schlusspfiff, lassen die Fans im Video zu Wort kommen, und vieles mehr.

