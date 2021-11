Eintracht in Piräus ohne Kostic und Hrustic

Frankfurts Filip Kostic fällt kurzfristig aus. (Foto: dpa/Arne Dedert)

FRANKFURT/MAIN - Eintracht Frankfurt muss im Europa-League-Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus am Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now) ohne Filip Kostic und Ajdin Hrustic auskommen. Der Flügelflitzer und der Mittelfeldspieler traten am Mittwoch die Reise nach Athen nicht mit an, nachdem sie bereits beim Abschlusstraining in Frankfurt verletzt gefehlt hatten.

Verzichten müssen die Hessen zudem auf Stürmer Gonçalo Paciência und Defensivmann Christopher Lenz, die jeweils mit Muskelverletzungen ausfallen. Die Eintracht führt die Gruppe D mit sieben Punkten vor Piräus (6) an und kann mit einem Sieg vorzeitig den Einzug in die Zwischenrunde perfekt machen.