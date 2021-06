Eintracht: Joggen auf Kudamm und Champs-Élysées

Eintracht Frankfurts Amin Younes (Mitte) und Gladbachs Nico Elvedi (rechts) kämpfen um den Ball. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Auch in den guten alten Zeiten des Fußballs sind die vorbildlichen Profis nach dem Urlaub nicht unvorbereitet zum Training gekommen. Ein paar Waldläufe haben alle gemacht, die einen mehr, die anderen weniger, schließlich wollte sich ja keiner zum Auftakt blamieren. Und wenn ein neuer Trainer zur neuen Saison übernommen hat, waren die Sinne bei allen sowieso geschärft. Dennoch gab es immer mal wieder negative Überraschungen. Da war der Brasilianer Caio, der bei der Eintracht 2009/2010 Läufe, die die Laktat-Werte ermitteln sollten, einfach nicht durchgestanden hat. Regelmäßig war er vor dem Ziel ermüdet ins Gras gesunken.

Oder noch früher das Talent Mathias Becker, der 1994 (Trainer Jupp Heynckes) bei einem Waldlauf hinter Co-Trainer Ramon Berndroth ins Ziel gekommen war. In den heutigen Zeiten des gläsernen Athleten sind solche Überraschungen quasi ausgeschlossen. Über Pulsuhren und eine Tracking-App, die die Spieler auf ihren Handys haben, wird alles aus der Ferne überwacht. Die Trainer, in diesem Fall die Athletiktrainer erhalten quasi täglich Nachrichten.

Alle sollen zwei Wochen die Füße hochlegen

Alle Spieler haben nach dem Ende der letzten Saison einen genauen Plan für die Urlaubszeit bekommen. Was in einer Sommerpause, die wegen der Europameisterschaft nicht wirklich eine ist, durchaus kompliziert war. Die einen sind direkt nach dem letzten Spiel am 22.Mai gegen den SC Freiburg in die Ferien entlassen worden, andere wie Daichi Kamada (Japan), Ajdin Hrustic (Australien) oder Aymen Barkok (Marokko) haben noch WM-Qualifikationsspiele bestritten und die sieben EM-Teilnehmer Kevin Trapp (Deutschland), Frederik Rönnow (Dänemak), André Silva (Portugal), Steven Zuber, Djibril Sow beide Schweiz), Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker (beide Österreich) sind ja noch immer im Spielbetrieb. Zudem musste bei der Belastungssteuerung für die ligafreie Zeit auch berücksichtigt werden, wer wie lange in der letzten Saison gespielt hat, wer also etwas mehr oder etwas weniger Erholung braucht. Als Richtschnur galt für alle: Zwei Wochen komplett abschalten, Füße hochlegen, ausruhen, Verletzungen und Wehwehchen auskurieren. Für jeden einzelnen haben die Athletiktrainer der Eintracht (Martin Spohrer, Markus Murrer, Andreas Biritz) unter Führung des Leiters Andreas Beck genaue Pläne ausgearbeitet.

Schummeln ist quasi nicht möglich

Die gab´s dann nicht wie früher per Post oder auf Papier, sondern alles digital. Für die Stabilitäts- und Beweglichkeitsübungen haben die Coaches noch ein Video angefertigt, das jedem Spieler vorliegt und für die Ausdauerläufe, die nach und nach begonnen haben oder nach dem verspäteten Urlaub der Nationalspieler beginnen werden, hat jeder einzelne eine pdf-Datei zugemailt bekommen.

Schummeln ist durch die Digitalisierung nicht wirklich möglich. Die Trainer bekommen die Rückmeldungen auf ihre Computer und können dann manchmal schmunzeln, wo ihre Schützlinge die vorgeschriebenen Läufe absolviert haben. Na klar, viele am Sand im Strand. Andere aber auch an ihren Urlaubs- und Wohnorten in der Heimat. So ist Evan Ndicka durch die City von Paris gejoggt, auch ein Stückchen die Champs Elysee entlang. Und Neuzugang Christopher Lenz hat sich in Berlin-Mitte, auch über den Kudamm, auf seinen Start in Frankfurt vorbereitet. Am 29.Juni kommen dann die meisten in Frankfurt zu den medizinischen Untersuchungen und den leistungsdiagnostischen Überprüfungen zusammen. Am 1.Juli kann der neue Trainer Oliver Glasner dann zum ersten Mal auf dem Platz sehen, wie das alles so gelaufen ist im Urlaub mit seinen neuen Spielern.