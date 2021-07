Eintracht klagt gegen Anweisung des Ministeriums

Am Samstag verlor die Eintracht, hier mit Ali Akman am Ball, das Testspiel mit 2:3 gegen Racing Straßburg. Vor leeren Rängen. Wie viele Zuschauer werden beim Saisonstart erlaubt sein? (Foto: Jan Hübner)

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht wird gegen die vom Hessischen Sozialministerium betriebene Beschränkung der Zuschauerzahl auf 5000 für das Testspiel am Samstag gegen AS St. Etienne juristisch vorgehen. Dies erklärte Vereinsjustitiar Philipp Reschke am Montag.

Eintracht beantragt einstweilige Verfügung

Mit dem Gesundheitsamt Frankfurt hatte der Klub eine „mutige, salomonische und akzeptanzfähige Lösung“ für 10.000 Zuschauer vereinbart, doch das Sozialministerium hatte diese Regelung wieder einkassiert, nachdem die Corona-Inzidenz für die Stadt Frankfurt über den Richtwert von 35 gestiegen war. „Wir halten die reine Abhängigkeit für Zuschauer-Zulassungen von einem Inzidenzwert für sachlich falsch und rechtlich nicht haltbar“, sagte Reschke. Dementsprechend wird die Eintracht nach Erhalt des Bescheids in Abstimmung aller Gremien, Vorstand der AG, Präsidium des EV, Aufsichtsrat und der Fan-Organisatoren, ein Rechtsanwaltsbüro damit beauftragen, vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt eine „einstweilige Verfügung“ zu beantragen.



Das Sozialministerium hatte als übergeordnete Behörde gegenüber dem Gesundheitsamt verfügt, die Regelung mit der Eintracht, nach der neben 5000 Geimpften und Genesenen auch 5000 weitere Getestete (3 G-Prinzip) ins Stadion dürfen, zurückzunehmen. Die Obergrenze von 5000, die bei einer 7-Tag-Inzidenz über 35 gilt, könne „nicht auf 5000 plus Geimpfte und Genesene" ausgeweitet werden, hieß es aus Wiesbaden. Die Eintracht, aber auch der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sind sauer. „Gerade jetzt, wo die Impfbereitschaft zurückgeht, brauchen wir doch Anreize für die Menschen, sich impfen zu lassen. Und für viele ist eben ein Fußballspiel ein solcher Anreiz", sagte Majer.

OB Feldmann mit offenem Brief an Ministerpräsident Bouffier

Auch der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sprang dem Klub bei. „Erlauben Sie Geimpften und Genesenen den Zutritt zu Veranstaltungen über die jeweiligen Höchstgrenzen hinaus", appellierte er in einem offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne). Er könne keinen Grund erkennen, warum zusätzlich zu den geplanten 5000 Zuschauern nicht noch 5000 weitere Fans ins Stadion dürften solange diese geimpft oder genesen seien. Feldmann: „Im Gegenteil: Gerade jetzt, da genug Impfstoff da ist und die Impfbereitschaft zugleich merklich zurückgeht, braucht es doch solche Anreize", so der Oberbürgermeister. Reschke bezeichnete den Inzidenzwert von 35 als „nicht schlüssig“ für eine Begründung für Einschränkungen.

Die Eintracht geht davon aus, dass das Verwaltungsgericht bis Freitag eine Entscheidung treffen wird. Diese gelte zunächst nur für dieses eine Spiel, könnte aber durchaus Auswirkungen auf die nähere Zukunft mit dem Bundesligastart haben. Die Eintracht trägt ihr erstes Heimspiel am 21. August gegen den FC Augsburg aus, möchte 25.000 Zuschauer zulassen. Eine weitere Saison ohne Zuschauer oder mit wenigen Zuschauern wäre existenzbedrohend. Die nun verordnete Einschränkung sei „Pandemie 2020“, schimpfte Reschke, es würden aber Lösungen für 2021 gebraucht. „Egal ob Theater, Museen, Kinos oder eben Fußball, wir sind auf cleverere Lösungen angewiesen als noch vor fünf Monaten“, sagte Reschke, die aktuellen Verordnungen mit der reinen Festlegung auf Inzidenzwerte seien von der Politik „nicht zu Ende gedacht.“