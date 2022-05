Eintracht live: Euro-Helden machen Nacht zum Tag

Frankfurts Torwart Kevin Trapp feiert mit der Trophäe inmitten der Fans (Foto: dpa)

FRANKFURT/SEVILLA - Eintracht Frankfurt steht nach dem Sieg im Halbfinale gegen West Ham United im Finale der Europa League. Nach furiosen Auftritten unter anderem gegen den FC Barcelona und Betis Sevilla geht es für die Frankfurter erneut nach Spanien. In Sevilla trifft das Team auf die Glasgow Rangers, die sich im Halbfinale gegen RB Leipzig durchsetzten.



Wir berichten im Blog über die Reise von Fans und Mannschaft sowie das Spiel:

Donnerstag, 19. Mai

7 Uhr: Stimmen zum Spiel

7 Uhr: Stimmen zum Spiel

Fotos Die Anhänger von Eintracht Frankfurt feiern gemeinsam mit Vereinspräsident Peter Fischer vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla ein Fanfest. Fotos: Florian Ulrich Die Anhänger von Eintracht Frankfurt feiern gemeinsam mit Vereinspräsident Peter Fischer vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla ein Fanfest. Fotos: Florian Ulrich Die Anhänger von Eintracht Frankfurt feiern gemeinsam mit Vereinspräsident Peter Fischer vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla ein Fanfest. Fotos: Florian Ulrich Die Anhänger von Eintracht Frankfurt feiern gemeinsam mit Vereinspräsident Peter Fischer vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla ein Fanfest. Fotos: Florian Ulrich Die Anhänger von Eintracht Frankfurt feiern gemeinsam mit Vereinspräsident Peter Fischer vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers in Sevilla ein Fanfest. Fotos: Florian Ulrich 5

5.30 Uhr:Jubel-Party in weiß

Die stolzen Eintracht-Profis machten nach ihrem Europa-Coup die Nacht zum Tag - und auch die Fans feierten ausgelassen den zweiten internationalen Titelgewinn in der Vereinsgeschichte. Selbst der sonst so ruhige Erfolgstrainer Oliver Glasner mutierte nach dem Triumph der Hessen in der Europa League zum Partybiest. "Ich feiere jetzt bis Samstag durch - und am Sonntag gehe ich in den Urlaub", kündigte der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer nach dem 5:4-Sieg im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers an.

Wenn die Mannschaft am Donnerstagabend den Pott am Frankfurter Römer präsentiert, dürfte die Mainmetropole eine Mega-Party bisher unbekannten Ausmaßes erleben. Etwa 100.000 Menschen werden erwartet. "Es wird der Ausnahmezustand herrschen", prophezeite Mittelfeldspieler Djibril Sow. Entsprechend groß war auch bei Glasner die Vorfreude: "Die Reise endet nicht hier in Sevilla, sie endet mit unseren Fans am Römer."

5 Uhr: Eintracht-Fans feiern Finalsieg - Flaschen werden geworfen

In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Frankfurter Innenstadt zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen feiernden Fußballfans und der Polizei gekommen. "Es ist ein einziges Scherbenmeer", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Unter anderem sei ein Funkwagen des ersten Polizeireviers von feiernden Menschen zertrampelt worden, nachdem sie auf das Dach geklettert waren. Einige Feiernde haben außerdem Einsatzkräfte mit Flaschen beworfen, wie die Frankfurter Polizei auf Twitter schrieb. Viele Fans begingen den Eintracht-Sieg dagegen laut und ausgelassen auf den Straßen, aber ohne Gewalt.

1.20 Uhr: Fans beklagen mangelnde Getränkeversorgung bei Finale

Fans von Eintracht Frankfurt haben sich in Sevilla über geschlossene Getränkestände beklagt. Ein Teil des Oberrangs habe sich vor der Partie zwei Stände geteilt, twitterte der TV-Experte Ralph Gunesch, der inzwischen für die Eintracht als Trainer arbeitet. "Seit Anpfiff gibt's nur noch 1 Stand mit ausschließlich Bier (alle 10 Minuten kommt ein Sixpack Wasser an)", fügte der Ex-Profi an.

In den sozialen Medien häuften sich in der Nacht zum Donnerstag die Vorwürfe. Die Europäische Fußball-Union UEFA als Organisator der Partie war für eine Stellungnahme angefragt.

0.25 Uhr: "Monsterstolzer Präsident"

„Ich bin ein monsterstolzer Präsident. Das ist der größte Moment unseres Vereins“, schoss es aus Peter Fischer heraus. Der Eintracht-Präsident kündigte am TV-Mikrofon an: „Man hat es mir verboten, aber ich werde heute Nacht aus dem Pott saufen.“ Einziges Problem: „Normalerweise kommt da Ebbelwoi rein. Aber den haben wir hier nicht. Dann wird es wohl Bier.“

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 18, 2022



0.15 Uhr: Sachsenhausen im Ausnahmezustand

Die Frankfurter flippen aus! Es wird gesprungen und gesungen. Sachsenhausen im Ausnahmezustand. Die Ole-Gesänge nehmen kein Ende. Totale Ekstase. Frankfurt steht eine lange Nacht bevor. Hupen, Singen, Bengalos, Gegröle. Heute Nacht wird wild.

0.05 Uhr: Feldmann gratuliert "Helden"

„Ein Traum wird wahr. Ihr seid unsere Helden!“ - Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat der Eintracht zum Europa-League-Triumph in Sevilla gratuliert. Der Politiker, der das Spiel live vor Ort verfolgte, sprach von einem der „größten Erfolge in der Frankfurter Sportgeschichte“. Man werde der Mannschaft am Donnerstagabend einen „großartigen Empfang auf dem Römerberg bereiten“. Zur der Party werden bis zu 250.000 Fans erwartet.

Mittwoch, 18. Mai

23.43 Uhr: Die Entscheidung fällt im Elfmeterschießen. Geschossen wird auf das Tor vor der Rangers-Tribüne.

120. Minute: Freistoß für die Rangers, knapp 20 Meter vor dem Tor. Eine hervorragende Position. Nicht schlecht geschossen, aber wieder ist Trapp da.

118. Minute: Glanzparade Kevin Trapp! Die Rangers kommen über den frischen Kemar Roofe über rechts durch, dessen Flanke fällt Ryan Kent fünf Meter vor dem Tor vor die Füße. Trapp schmeißt sich in den Schuss und pariert.

114. Minute: Jakic zieht aus 25 Metern ab und sorgt nochmal für ein Raunen auf den Rängen. Der Schuss des Frankfurters ist zwar nicht platziert, aber wuchtig. Knapp drüber.

110. Minute: Wenig Dynamik ist jetzt noch im Spiel. Von Glasgow kommt fast gar nichts mehr.

105. Minute: Die erste Hälfte der Verlängerung ist vorüber. Viele Highlights gab es nicht. Noch einmal 15 Minuten werden gespielt. Sollte es dann noch Unentschieden stehen, gibt es Elfmeterschießen.

100. Minute: Ansgar Knauff geht ins Laufduell mit Calvin Bassey, doch der Innenverteidiger der Schotten ist mit seiner Physis kaum zu bezwingen. Bassey drängt Knauff ab, der Abschluss geht klar über das Tor.

95. Minute: Rangers-Verteidiger Bassey erst mit dem Fehler, Borré enteilt ihm und läuft auf das Tor zu, wird aber noch von Bassey eingeholt und gestoppt. Ecke Frankfurt, keine Gefahr.

23.05 Uhr: Anpfiff der Verlängerung

Weiter geht's. Wäre das Spiel nach 90 Minuten mit einem Unentschieden zu Ende gegangen, hätte man wohl von einem gerechten Ergebnis gesprochen. Heute muss ein Sieger her.

95. Minute: 1:1 nach 90 Minuten. Es gibt 30 Minuten Verlängerung.

93. Minute: Glasgow drückt nochmal, die Frankfurter haben kaum noch Entlastung nach vorne.

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit sind angezeigt.

86. Minute: Jetzt geht es um die Kraftreserven. Regulär sind es noch etwa fünf Minuten. Die Eintracht wirkt noch frischer.

22.41 Uhr: Getrübte Stimmung im SGE-Block

Im Block der Frankfurter in Sevilla ist es wohl zu einem ernsten Zwischenfall gekommen. Der Eintracht-Anhang hat für den Moment seine Unterstützung eingestellt: Bei RTL im Fernsehen wird von einem schweren Sturz zweier Fans berichtet.

22.39 Uhr: Ohrenbetäubender Jubel im Deutsche Bank Park

Der Deutsche Bank Park brennt. Ohrenbetäubender Jubel schallt aus 50.000 Kehlen im Frankfurter Stadion. An unzähligen Stellen wird Pyrotechnik gezündet. Über die Lautsprecher fordert die Polizei die Fans auf, das Abrennend er Pyrotechnik zu unterlassen. Doch das ist durch die Euphorie der Fans kaum zu hören.

Nach dem Rangers-Treffer zunächst Totenstille in der Klappergasse, Sachsenhausen. Doch der Ausgleich weckt die Adler-Anhänger. Die Fans sind wieder voll da. Pyros, Rauchbomben, Feierstimmung. Alle vor Ort wollen jetzt den Sieg. Nicht mehr viele dürften für die letzten zehn Minuten ihr volles Stimmvolumen haben.

Jubel und Pyrotechnik nach dem 1:1. (Foto: Guido Schiek)

70. Minute: Trinkpause!

TOR! 69. Minute: Flanke Kostic, Borré hält am kurzen Pfosten gedankenschnell den Fuß rein. 1:1.

66. Minute: Kamada mit der Riesen-Chance zum Ausgleich! Diesmal patzen die Schotten in der Defensive, Rode steckt durch auf Kamada und der hebt den Ball über McGregor, aber leider auch knapp über den Querbalken.

61. Minute: Kurz danach geht auch noch Eintracht-Verteidiger Toure zu Boden und muss behandelt werden. Er kann aber weiter spielen.

58. Minute: Makoto Hasebe kommt für den verletzten Tuta ins Spiel.

TOR! 57. Minute: Joe Aribo bestraft einen Fehler in der Frankfurter Hintermannschaft. Zu allem Überfluss hat sich Tuta in der Szene noch verletzt und muss ausgewechselt werden.

52. Minute: Frankfurts Borré geht im Strafraum nach einem Zweikampf zu Boden. Kontakt ist da, aber zu wenig für einen Elfmeter, der anschließende Eckball wird geklärt.

48. Minute: Frankfurt mit der ersten guten Chancen der zweiten Halbzeit. Lindstrom versucht es aus 16 Metern, sein Schuss wird abgefälscht und holpert nur ganz knapp am Pfosten vorbei.

22.07 Uhr: Die Rangers kommen zuerst aus der Kabine, die Kicker der Eintracht sammeln sich noch im Kabinentrakt und kehren dann auch gemeinsam zurück. Gleich geht's hier weiter.

21.56 Uhr: Die Stimmung in Frankfurt

Was an Lautstärke und Euphorie im Deutsche Bank Park nicht mehr zu überbieten schien, wurde mit dem Anpfiff noch um ein Vielfaches getoppt. Jeder Ballgewinn, jede Grätsche, jede noch so kleine Torchance wird lautstark bejubelt. Die Fangesänge aus Sevilla, die über die Lautsprecher im Frankfurter Stadion erklingen, werden von den 50.000 Eintracht-Anhängern lauthals mitgegrölt. Auch während des Spiels strömen immer mehr Fans in den überfüllten Innenraum. Bis zu den Feuerwehrzufahrten stehen zahllose Menschen im weißen Eintracht-Dress. Auf den vielen Video-Leinwänden wird deshalb immer wieder darauf hingewiesen, dass es auch Leinwände vor dem Stadion gibt.

Der Mangel an Toren tut der Stimmung in Sachsenhausen derweil keinen Abbruch. Die Eintracht-Anhänger sind weiter elektrisiert und peitschen die Ihren mit „Europapokal“-Gesängen voran. Auch die ersten Bengalos brennen. Die Polizei beobachtet, noch ist alles friedlich.

Um 21.52 ist Halbzeit.

45. Minute: Sechs Minuten Nachspielzeit - das ist die Zeit, die der slowenische Schiedsrichter für die Behandlung von Sebastian Rode draufpackt.

21.43 Uhr: Pyrotechnik in Frankfurt

Im überfüllten Innenraum des Deutsche Bank Parks zünden Fans immer wieder Pyrotechnik. Für einen Eintracht-Anhänger, der im dichten Gedränge eine der heißen Pyrostangen entzündet hat, ist der Aufenthalt im Stadion nun schon vor dem Abpfiff vorbei. Er wird von der Polizei abgeführt.

Frankfurter Fans zünden Pyrotechnik. (Foto: Guido Schiek)

41. Minute: Seit der Trinkpause hat sich das Spielgeschehen mehr in die Hälfte von Eintracht Frankfurt verlagert. Die Rangers kontrollieren den Ball und holen einige Standards rund um den Frankfurter Strafraum heraus.

21.39 Uhr: Auseinandersetzungen zwischen beiden Fanlagern

Dutzende Fans von Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sind kurz vor dem Europa-League-Finale im südspanischen Sevilla aufeinander losgegangen. Gegen 18.00 Uhr hätten sie sich im Zentrum der Stadt mit Stühlen der Straßencafés, Flaschen und anderen Gegenständen beworfen, berichtete die Lokalzeitung "Diario de Sevilla". In einem Video war zu sehen, wie es zu Schlägereien kam und auch am Boden liegende Menschen getreten wurden. Von Festnahmen wurde zunächst nichts bekannt. Die gegnerischen Gruppen zogen sich zurück, als die Polizei eintraf.

32. Minute: Kostic zündet mal den Turbo. Nach einem Standard der Rangers schnappt sich der Serbe die Kugel und sprintet vom eigenen Strafraum bis an die gegnerische Box. Sein Abschluss geht am langen Pfosten vorbei. Der Frankfurter Linksaußen lässt die Muskeln spielen.

27. Minute: Trinkpause!

26. Minute: Erstmals wird es auf der anderen Seite gefährlich. Mittelstürmer Joe Aribo wird am Frankfurter Strafraum kaum unter Druck gesetzt und darf aufdrehen. Sein Abschluss aus 18 Metern zischt knapp am Tor von Kevin Trapp vorbei.

21.22 Uhr: Eintracht nähert sich dem ersten Tor

Die Frankfurter sind hier bisher die spielbestimmende Mannschaft und können sich mehrfach gute Abschlussmöglichkeiten herausspielen. Das erste Tor für die Hessen wäre nicht unverdient.

20. Minute: Gute Chance für Ansgar Knauff! Der Tempodribbler zieht von rechts in den Strafraum und schließt mit Links ab. McGregor kann sich im Tor der Schotten erstmals auszeichnen und klärt zur Ecke.

12. Minute: Erste gute Torchance für die Eintracht. Toure erobert den Ball an der Mittellinie und spielt einen schönen Diagonalball auf Kamada. Der Japaner geht von links außen in den Sechzehner, verpasst aber den Abschluss. Sows Versuch aus der zweiten Reihe stellt keine Gefahr dar.

5. Minute: Das sieht nicht gut aus. Sebastian Rode geht früh im Spiel mit einer Platzwunde auf der Stirn zu Boden. John Lundstram trifft den Mittelfeldspieler mit dem Fuß am Kopf.

Die Choreo der Eintracht-Fans. (Foto: Nadine Peter)

2. Minute: Die Eintracht nimmt das Heft in die Hand und setzt sich erstmal in der gegnerischen Hälfte fest. Kostic bringt die ersten beiden Flanken.

20.57 Uhr: Gleich geht's los

Die Mannschaften sind eingelaufen und begrüßen sich, gleich ist Platzwahl und dann geht's auch schon los mit dem Europa League-Finale 2022!

20.55 Uhr: Auch in Sachsenhausen ist Party

Sachsenhausen ist da. Knappe zehn Minuten vor dem Anpfiff ist in der Klappergasse kaum noch ein Durchkommen. "Auswärtssieg" schallt es durch die Straßen. Die Fans vor Ort haben Bock auf ein packendes Finale.

20.44 Uhr: Ausgelassene Stimmung im Deutsche Bank Park

Der Deutsche Bank Park ist mittlerweile brechend voll. Der Innenraum ist ein weißes Meer aus Eintracht-Fans und auf den Tribünen ist kaum ein Platz mehr frei. Derweil werden die Frankfurter Klassiker „Im Herzen von Europa“ und „Schwarz-weiß wie Schnee „angestimmt. Das Stadion im Stadtwald wird mit den 50.000 Fans zum Tollhaus.

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 18, 2022



Ausgelassene Stimmung auch im Frankfurter Deutsche Bank Park. (Foto: Lars Leitsch)

20.30 Uhr: Choreo-Aufstand in der Eintracht-Kurve

Eine gute halbe Stunde vor Anpfiff kam es zu ein wenig Gerangel und lauten Pfiffen in der Eintracht-Kurve. Dort haben die hessischen Anhänger eine große Choreografie in Weiß geplant und dafür die Balustrade zwischen Unter- und Oberrang in weiße Folie gehüllt. Dagegen hatten einige Verantwortliche etwas, da die Folie das Uefa-Branding überdeckte. Also sorgten Sicherheitskräfte dafür, dass Teile der Choreografie abgebaut wurden – begleitet vom Protest und Pfiffen des Frankfurter und auch des Glasgower Anhangs. Doch wer die Eintracht-Fans kennt, weiß, dass die sowas nicht auf sich sitzenlassen. Ein mutiger Frankfurter fing kurzerhand an, die schwarz-orangene Uefa-Verkleidung von der Balustrade zu reißen. Das Ende vom Lied: Nun ist einer Ecke der Frankfurter Kurve das eigentliche Branding von den Sponsoren des FC Sevilla zu sehen. Aber die SGEler konnten den Großteil der Choreografie beschützen, sodass wir uns gleich auf einen Augenschmaus freuen dürfen.

Das Uefa-Banner in der Kurve der Eintracht-Fans wurde von den Hessen für deren Choreographie abgehängt. (Foto: Nadine Peter)

20.23 Uhr: So spielen die Teams

Eintracht Frankfurts Offensivspieler Jesper Lindström ist rechtzeitig zum Finale der Europa League fit geworden und kann gegen die Glasgow Rangers auflaufen. Der 22 Jahre alte Däne, der zuletzt mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hatte, erhielt in der Startelf den Vorzug vor Jens Petter Hauge. Ansonsten gibt es bei Chefcoach Oliver Glasner keine Überraschungen. Almamy Touré spielt in der Dreierkette für den verletzten Abwehrchef Martin Hinteregger. Auch Kapitän Sebastian Rode beginnt.

Bei den Schotten verzichtet Trainer Giovanni van Bronckhorst zunächst auf den ehemaligen Bundesliga-Profi Leon Balogun und den walisischen Topspieler Aaron Ramsey. Beide sitzen aber auf der Bank und können im Verlauf des Endspiels eingewechselt werden. Hoffnungsträger ist Rechtsverteidiger James Tavernier, der die Torschützenliste der Europa League mit sieben Treffern anführt. Im Tor steht der 40 Jahre alte Allan McGregor.

Eintracht Frankfurt: K. Trapp - Touré, Tuta, N´Dicka - Sow, Rode - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Glasgow Rangers: McGregor - Goldson, Lundstram, Bassey - Tavernier, Jack, Kamara, Barisic - Wright, Kent - Aribo

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Zuschauer: 40.000

20.20 Uhr: Peter Fischer ledert gegen die UEFA

Zwei Traditionsklub, Tausende Fans in Sevilla - aber das Finalstadion macht SGE-Präsident Peter Fischer gar nicht glücklich. "Das ist ein Micky-Maus-Stadion, das wurde doch von Lego gebaut. Wenn ich meinen Geburtstag feiere, kommen mehr Leute", sagte Fischer am Mikrofon bei RTL über das Stadion in Sevilla, das nur etwa 40.000 Zuschauer fasst.

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer. (Foto: Florian Ulrich)

19.56 Uhr: Der Deutsche Bank Park füllt sich auch

Das Heimstadion der Frankfurter Eintracht füllt sich stetig. 50.000 Fans werden in einer Stunde die SGE lautstark anfeuern. Als Oliver Glasner auf der großen Leinwand erschien, kam tosender Jubel auf.

Frankfurter Fans beobachten Trainer Oliver Glasner auf einer Leinwand im Deutsche Bank Park in Frankfurt. (Foto: Guido Schiek)

19.47 Uhr: Die Eintracht-Aufstellung ist da!



Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 18, 2022

Jesper Lindström hat es tatsächlich in die Startelf gepackt. Das war so nicht zu erwarten. Doch das sollte der Eintracht mehr Variabilität in der Offensive verleihen



Rangers Football Club (@RangersFC) May 18, 2022

Und hier die Aufstellung der Glasgow Rangers:

19.42 Uhr: Die SGE ist da!

Der Adler ist gelandet. Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt fuhr gegen 19.30 Uhr am Estadio Ramón Sánchez Pizjuán vor. Vom Mannschaftsbus aus ging es direkt raus auf den heiligen Rasen, auf dem heute Abend der Europapokalsieger 2022 ausgespielt wird. Das Team von Oliver Glasner wurde von den tausenden Eintracht-Fans, die es eine gute Stunde vor Anpfiff bereits auf ihre Plätze geschafft hatten, lautstark empfangen und nochmal zusätzlich für das große Finale heiß gemacht.

Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt), Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt), Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt), Danny da Costa (Eintracht Frankfurt) begrüßen die Fans. (Foto: Marc Schueler)

19.33 Uhr: Getränke im Stadion werden knapp

Noch immer sind es in Sevilla weit über 30 Grad, die Fans sitzen zu weiten Teilen in der knallen Sonne, wo es gefühlte 42 Grad haben dürfte. Da sollte normalerweise genug getrunken werden. Problem: Die Getränke im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán werden wohl langsam knapp. An vielen Ständen, an denen sich meterlange Schlangen gebildet haben („Hier ist ne Schlange bis zum Mond“, berichtet eine Frankfurterin), gibt es weder Wasser noch Softdrinks.

19 Uhr: Vereinzelte Zwischenfälle bei Fanmarsch

Beim Marsch der Eintracht-Fans ins Estadio Ramón Sánchez Pizjuán kam es dem Vernehmen nach zu einzelnen Zwischenfällen mit der Polizei. Einige Frankfurter Anhänger berichten, dass die spanische Polizei teils wahllos und unbegründet auf die Fans losgegangen sei. Immer wieder unterbrachen Polizisten den Marsch, hinderten die Anhänger am Weitergehen. Als diese in einem normalen Tonfall nachgefragt hätten, was los sei, sollen die Polizisten handgreiflich geworden sein und die Fans geschubst haben.

19 Uhr: Auch Fanmarsch in Frankfurt erreicht Stadion

Mehrere Tausend Eintracht-Fans haben sich vom Römer aus auf den Weg gemacht, um das Spiel beim Public Viewing im Deutsche Bank Park zu schauen. Mit „Eintracht Frankfurt“- und „Europacup“-Sprechchören zieht die schwarz-Weiß-rote Schlange durch den Stadtwald. Nun sind sie am Stadion angekommen und die Stimmung ist prächtig.

SGE-Fans laufen in Frankfurt zum Public Viewing im Stadion. 50.000 Fans haben ein Ticket bekommen. (Foto: Lars Leitsch)

18.52 Uhr: Fans kommen am Stadion an

Die ersten Eintracht-Fans sind im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán angekommen. Der Frankfurter Anhang plant eine riesige Choreografie in seiner Kurve. Dafür stehen schon tausende weiße Fahnen und Kappen bereit. Mit sieben Lkw wurden die Utensilien für die Choreo von Polen nach Sevilla transportiert. Kosten: Über 50.000 Euro. Die Eintracht selbst hat sich finanziell beteiligt.

18.39 Uhr: Geschlossener Fanmarsch zum Stadion

Rund 10.000 Fußball-Fans von Eintracht Frankfurt sind am Mittwoch geschlossen vom Prado de San Sebastian zum Finalstadion nach Sevilla gelaufen. Beim Fanmarsch trugen die Anhänger fast ausnahmslos weiße Shirts und Trikots. Auf dem Prado de San Sebastian hatten sich zuvor Zehntausende Anhänger der Hessen bei einer Art Festival auf das Finale gegen die Glasgow Rangers am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) eingestimmt. Die Schotten, die fast alle in blau gekleidet waren, waren in der Metropole in Andalusien aber noch stärker vertreten.

Die Polizei leitete die Frankfurter kurzerhand um. Kurz vor dem Estadio Ramón Sánchez Pizjuán stoppten die Beamten die Hessen und hielten die Frankfurter Fans zunächst mit Reiterstaffeln zurück. "Ich bin jetzt 50 Jahre dabei, aber so etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Bundesliga-Rekordspieler Karl-Heinz Körbel wenige Stunden vor dem Anpfiff zum enormen Fanaufkommen. Für die Eintracht geht es um den ersten internationalen Titel seit 1980.

18.30 Uhr: "Bitte Gott, ein Ticket"

200.000 Frankfurter Fans wollten ein Ticket für das Finale, lediglich 10.000 Tickets hat der SGE-Anhang bekommen. Entsprechend groß dürfte auch die Anfrage aufseiten der Rangers-Fans gewesen sein. 100.000 Schotten kamen nach Sevilla. Aufgegeben haben die Ticketsuche noch nicht alle, wie uns dieser Twitter-User zeigt: "Please God, 1 Ticket" liest sich die Beflockung auf dem Trikot eines Glasgow-Fans.

— Riley Manning (@RileyManning2) May 18, 2022



17.32 Uhr: Mega-Party in Sevilla

Die Frankfurter Anhänger feiern am Prado de San Sebastián. Eintracht- und Glasgow-Fans stimmen sich in Sevilla aufs Europa-League-Endspiel ein. Bei sengender Hitze gibt es zur Erfrischung Bier im Springbrunnen.





Jetzt wird's emotional: Präsident Fischer heizt den SGE-Fans ein

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat wenige Stunden vor dem Anpfiff des Endspiels in der Europa League gegen die Glasgow Rangers an die gestorbenen Vereinslegenden Jürgen Grabowski und Bernd Nickel erinnert. "Natürlich denken wir heute an die beiden, die mit der Eintracht große Erfolge gefeiert haben. Wir werden sie nie vergessen", rief Fischer tausenden Eintracht-Anhängern am Mittwoch auf dem Fanfest in Sevilla zu. Grabowski und Nickel waren 1980 dabei, als die Hessen mit dem UEFA-Pokal ihren bisher einzigen internationalen Titel gewannen.

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 18, 2022



Für die Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) forderte Fischer eine lautstarke Unterstützung von den Rängen. "Zeigt den Bravehearts, was wir Frankfurter können. Die Mannschaft braucht eure Energie", sagte der 66-Jährige und überbrachte den Fans Grüße von den Spielern: "Ich richte euch von der Mannschaft aus: danke, danke, danke, dass ihr hier seid." Er sei ein "unglaublich stolzer Präsident, weil es euch gibt und ihr den Fußball verzaubert".







"Es sind 190 000 Fans, die wir nicht in dieses Micky-Maus-Stadion kriegen."

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer am Mittwoch auf dem Fanfestival der Hessen in Sevilla zu angeblich 200.000 Ticketwünschen für das Endspiel gegen die Glasgow Rangers.

16.50 Uhr: Möller: „Einfach der Wettbewerb der SGE“

Fußball-Weltmeister Andreas Möller glaubt an einen Erfolg der Eintracht. „Für Frankfurt ist das ein historisches Spiel, keine Frage. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Die Europa League ist einfach der Wettbewerb von Eintracht Frankfurt. Ich glaube, sie werden diese Chance nutzen.“ Der in Frankfurt geborene Mittelfeldstratege der Eintracht, der 136 Pflichtspiele für die Hessen absolviert hat, weiß aber auch: „Das wird allerdings nicht einfach. Die Rangers werden der Eintracht alles abverlangen. Es ist ein Endspiel, da entscheidet auch die Tagesform. Aber ich glaube, dass am Ende die Eintracht gewinnen wird.“

16.37 Uhr: Eintracht Fan-Fest auf dem Prado de San Sebastian

Auf dem Frankfurter Fanplatz wird es langsam richtig heiß Immer mehr Anhänger aus Hessen sind inzwischen in der Hauptstadt Andalusiens angekommen und finden sich auf dem Prado de San Sebastian ein. Schätzungsweise 20.000 Eintracht-Fans sind inzwischen da, weitere werden folgen. Die meisten halten sich allerdings im Schatten auf, denn in der Sonne ist es locker über 40 Grad heiß. Präsident Peter Fischer hält gleich nochmal eine emotionale Rede, bereits gestern sagte er, dass er nach dem Spiel „aus dem Pott saufen“ will. Ob das gelingt erfahren wir ab 21 Uhr, dann ist Anpfiff.

Auf dem Prado de San Sebastian tummeln sich inzwischen viele Eintracht-Fans, um sich auf das Finale einzustimmen. (Foto: Eric Hartmann)

16.20 Uhr: Stadion in Frankfurt ausverkauft

Ganz Frankfurt im Fußballfieber: In der Mainmetropole wollten am Mittwoch im und rund um das Stadion knapp 60.000 Eintracht-Fans beim Public Viewing mitfiebern. 50.000 Tickets wurden für die Fußball-Party im Stadion verkauft, teilte das Management des Deutsche Bank Parks mit.

— Torsten Larbig (@herrlarbig) May 18, 2022



Derweil stellt sich die Stadt auf einen Ausnahmezustand nach dem Finale ein. Wie Radiosender FFH berichtet, rechnen die Behörden mit etwa 100.000 Fans in der Stadt - Ausnahmezustand.

14.48 Uhr: Eintracht-Flagge vor Landtag in Wiesbaden gehisst

Unterstützung aus der Landespolitik: Wegen des Europa-League-Endspiels ist vor dem hessischen Landtag in Wiesbaden die Vereinsfahne von Eintracht Frankfurt gehisst worden. Man habe sich dazu entschieden, weil der Landtag ein Ort der Volksvertreter sei und das Spiel Menschen im ganzen Bundesland begeistere, teilte ein Sprecher des Landtags mit. Wie lange das Banner mit dem roten Adler dort neben hessischer Landesfahne, Deutschland- und Europaflagge hängen soll, stehe noch nicht fest. Der Verein steht zum dritten Mal in der Geschichte nach 1960 und 1980 in einem Europapokal-Endspiel und spielt am Mittwochabend im spanischen Sevilla gegen die Glasgow Rangers.

Auch vor dem hessischen Landtag in Wiesbaden grassiert das Eintracht-Fieber. Zur Unterstützung der Adlerträger im Europa-League-Finale wurde dort die SGE-Fahne gehisst. (Foto: Nicola Böhme)

14.21 Uhr: Zehntausende Fans feiern in Sevilla





Schon viele Stunden vor Beginn des Endspiels in der Europa League haben zehntausende Fans der Glasgow Rangers und von Eintracht Frankfurt gefeiert. Auf mehreren Fanfesten im Zentrum der Metropole in Andalusien stimmten sich Schotten und Deutsche lautstark und voller Vorfreude auf den Fußball-Showdown am Mittwochabend (21.00 Uhr/RTL) im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán ein. Für Frankfurt wäre es der erste internationale Titel seit 1980, für Glasgow sogar seit 1972. In der Stadt wurden 50.000 Hessen und über 70.000 Schotten erwartet. "Wir sind voller Vorfreude, weil es für diesen Wettbewerb ein einzigartiges Treffen der lautstärksten und sangeskräftigsten Fans Europas ist", hatte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann gesagt. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte am Dienstag nach Hellmanns Angaben explizit seine Freude über das Endspiel zweier Traditionsclubs mit lautem Fansupport geäußert.

"Ganz Europa kann sich auf dieses Finale freuen", sagte Eintracht-Chefcoach Oliver Glasner. Die Frankfurter hatten bei ihrem Fanfest bis zum frühen Abend zahlreiche Aktionen geplant. Auch Präsident Peter Fischer sollte - wie schon vor dem 3:2-Sieg beim FC Barcelona - eine Ansprache an die Anhänger halten.

12.30 Uhr: Nach Randale: Fünf Eintracht-Fans in Sevilla festgenommen

In der Nacht vor dem Europa-League-Finale in Sevilla haben Eintracht-Fans Polizisten unter anderem mit Tischen beworfen. Die spanische Polizei erwartet "ernste Probleme". Mehr dazu gibt es hier

11.42 Uhr: Tankard stimmt sich am Prado San Sebastian ein

Schon am frühen Vormittag geht es am Fanplatz der Eintracht mächtig zur Sache. Die Rockband Tankard, bei allen Frankfurtern wegen des Liedes „Schwarz-Weiß wie Schnee“ sehr beliebt, macht schon mal den Soundcheck - und zwar so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr versteht. Um 13 Uhr ist dann der offizielle Beginn des Festes - mit rund 50.000 Fans aus der Mainmetropole.





8:30 Uhr: Eintracht-Legende Körbel: "Es kann nur einen Sieger geben"

wie weitere Promis, fest daran, dass die SGE den Titel erneut gewinnt. "Jetzt können wir Geschichte schreiben. Und es ist auch wirklich an der Zeit, nach 1980, dass eine neue Generation kommt. Wir haben die riesige Chance, nicht nur den Titel zu gewinnen, sondern auch in die Champions League einzuziehen. Das würde dem Verein so einen Schub geben." Charly Körbel gehörte zu der Mannschaft, die 1980 den Europapokal nach Frankfurt holte. Nun glaubt er,"Jetzt können wir Geschichte schreiben. Und es ist auch wirklich an der Zeit, nach 1980, dass eine neue Generation kommt. Wir haben die riesige Chance, nicht nur den Titel zu gewinnen, sondern auch in die Champions League einzuziehen. Das würde dem Verein so einen Schub geben."





2.58 Uhr: Eintracht-Präsident gibt sich siegessicher

seine Gefühlslage vor dem großen Europa League-Finale gegen Glasgow Rangers beschrieben. Der 66-Jährige kann es kaum noch erwarten, genauso die Fans und Gäste des Abends in der sogenannten "Frankfurter Botschaft" am Dienstagabend. Die Gänsehaut sei so groß wie Erbsen. So hat Eintracht-Präsident Peter Fischer. Der 66-Jährige kann es kaum noch erwarten, genauso die Fans und Gäste des Abends in der sogenannten "Frankfurter Botschaft" am Dienstagabend.





Dienstag, 17. Mai

21.30 Uhr: Eintracht-Party mit geladenen Gästen

Die Nacht vor dem Finale ist angebrochen. Eintracht Frankfurt feiert diese mit rund 600 geladenen Gästen. In der Hacienda La Soledad, etwas außerhalb von Sevilla gelegen, haben die Hessen eine „Frankfurter Botschaft” eröffnet. Wie schon beim DFB-Pokalfinale 2018 in Berlin und zuletzt vor fünf Wochen beim Viertelfinalrückspiel in Barcelona. Vielleicht ein gutes Omen für das Europa-League-Endspiel am Mittwochabend gegen die Glasgow Rangers.

In der Hacienda La Soledad, etwas außerhalb von Sevilla gelegen, haben die Hessen eine „Frankfurter Botschaft” eröffnet. (Foto: Nadine Peter)

20.15 Uhr: Erste "Platzbegehung" im Estadio

Noch gute 24 Stunden, dann wird im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers angepfiffen. Die Mannschaft von Eintracht Frankfurt ist am späten Nachmittag in Sevilla gelandet. Vom Flughafen ging es direkt an die Spielstätte. Trainiert wurde zwar nicht mehr – das Abschlusstraining wurde bereits am Vormittag in Frankfurt absolviert – aber die Spieler und Trainer schnupperten zumindest ein wenig Stadionluft. Bei einer „Platzbegehung“ begutachtete man schon mal den Ort des Geschehens. Auf der Pressekonferenz vor dem großen Finale gab Eintracht-Coach Oliver Glasner dann endgültig grünes Licht für Offensivmann Jesper Lindström. Der Däne hat seine Muskelverletzung rechtzeitig auskuriert und ist einsatzbereit.

18.25 Uhr: "Wenn wir gewinnen, wird Sevilla zu klein": Wie vier Eintracht-Fans dem Finale entgegenfiebern

Viele Südhessen sehnen den zweiten Europacup-Sieg des Fußball-Bundesligisten nach 1980 herbei – die einen im Stadion, die anderen beim Public Viewing. Wir stellen Viele Südhessen sehnen den zweiten Europacup-Sieg des Fußball-Bundesligisten nach 1980 herbei – die einen im Stadion, die anderen beim Public Viewing. Wir stellen hier vier von ihnen vor.

Ein erster kleiner Blick… #Sevilljaaaaa #SGEuropa #SGERFC pic.twitter.com/Qf5QSmDZIC— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2022

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



18.10 Uhr: Rangers mit Respekt vor der Eintracht

SDie Glasgow Rangers gehen mit großem Respekt in das Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt. "Das ist eine gut organisierte Mannschaft mit schnellen und gefährlichen Spielern. Frankfurt hatte tolle Spiele gegen den FC Barcelona und West Ham United. Sie haben es verdient, im Finale zu stehen", sagte Rangers-Trainer Giovanni van Bronckhorst am Dienstag.

Dennoch ist die Zuversicht beim schottischen Vizemeister für das Endspiel groß. "Die Stimmung ist sehr gut. Wir freuen uns alle sehr auf dieses Spiel", sagte van Bronckhorst und fügte hinzu: "Wir wollen unsere Fans stolz machen."

Wie die Eintracht haben die Schotten in ihrer Vereinsgeschichte erst einen internationalen Titel gewonnen. Der Triumph im längst abgeschafften Europacup der Pokalsieger liegt schon 50 Jahre zurück. "Wir haben die große Möglichkeit, den zweiten Europacupsieg zu schaffen. Wir wollen diese Trophäe gewinnen", bekräftigte van Bronckhorst.

17.50 Uhr: Bei Finalsieg - mehr als 100.000 Fans in Frankfurt erwartet

Sollte Eintracht Frankfurt das Europa-League-Finale gewinnen, werden am Donnerstag enorme Fanmassen zur Party am Römer erwartet. Der Verein und die Behörden rechnen mit über 100.000 Anhängern, die in die Frankfurter Innenstadt strömen. Die Stadt warnte am Dienstag zudem vor großen Beeinträchtigungen des Verkehrs.

"Jeder, der kein Fußballfan ist und nicht mit der Eintracht feiern möchte, ist gut beraten, an diesem Tag vorsorglich die Frankfurter Innenstadt zu umgehen", hieß es. Der Fußball-Bundesligist tritt am Mittwochabend in Sevilla gegen den schottischen Vizemeister Glasgow Rangers an. Verliert die Eintracht das Endspiel, wird es keinen Empfang geben. "Man feiert nicht mit einem zweiten Platz", hatte der Verein erklärt. Gewinnt die Mannschaft aber den Pokal, wird sie gegen 19 Uhr im Römer erwartet. Geplant ist eine offizielle Begrüßung, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und natürlich die Party mit Team und Pokal auf dem Balkon. Hochzeiten wurden für diesen Donnerstag sicherheitshalber schon einmal abgesagt.

Im Falle einer Feier werde es keinen öffentlichen Nahverkehr und auch keine Außengastronomie in unmittelbarer Nähe des Römerbergs geben, erklärte die Stadt. Wer kann, sollte am Donnerstag möglichst im Home Office arbeiten, da sich an diesem Tag die An- und Abreise, "schwierig bis unmöglich" gestalten könne. Bereits jetzt sei klar, dass aufgrund der Vorbereitungen vier zentrale Parkhäuser am Donnerstag geschlossen blieben, das gelte auch für den Fall, dass es keinen Empfang gibt.

16.45 Uhr: Offener Brief der Mannschaft

Die Frankfurter Eintracht hat sich am Dienstag mit einem offenen Brief an ihre Fans gewandt. Der Wortlaut:

"Liebe Eintracht-Familie,

wenn ihr diese Zeilen lest, befinden wir uns im Anflug auf Sevilla. Dieser Ort soll für Eintracht Frankfurt ein ganz besonderer werden. Schon vor einigen Wochen, im Rahmen unseres Auswärtsspiels bei Real Betis, haben wir die Schönheit dieser Stadt und die Gastfreundschaft der Andalusier mitbekommen. Viele von Euch konnten die Herzlichkeit und Offenheit der Sevillanos spüren.

Doch wir reisen nicht mit Urlaubsgefühlen nach Spanien. Wir sind uns der großen Chance für den Klub und für uns alle bewusst. Gegen einen großen Klub und eine starke Mannschaft des Rangers FC gilt es, alles zu geben, um erstmals seit 42 Jahren den Pokal wieder nach Frankfurt zu holen. Wir freuen uns auf dieses Endspiel, das alles verkörpert, was den Fußball einzigartig macht. Zwei topmotivierte Mannschaften, zwei lautstarke Fangruppen und eine tolle Finalstadt – wir freuen uns auf ein enthusiastisches und friedliches Endspiel. Die Stimmung im Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán wird gigantisch werden.

Wir wissen, dass unser größter Trumpf hinter uns stehen wird. Eure Unterstützung hat uns bis ins Finale getragen. Und auch morgen wissen wir: Ihr seid da! Ob im Stadion, in der Stadt oder 50.000 Fans beim Public Viewing in unserem Stadion in Frankfurt, in den Biergärten, Wohnzimmern und Kneipen. Wir spüren Eure Energie! Und wir holen uns das, was wir alle gemeinsam verdient haben.

Genießt das Finale!

Eure Mannschaft"

16.15 Uhr: Heißes Eintracht-Finale: Sevilla am Mittwoch Europas Hitze-Hotspot

Das Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers in Sevilla wird ganz buchstäblich ein heißes Event. In der andalusischen Metropole steigt die Temperatur am Spieltag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf bis zu 37 Grad. "Sevilla ist am Mittwoch der Hotspot Europas", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Dienstag in seiner meteorologischen Spielprognose. Beim Anpfiff um 21.00 Uhr dürften immer noch 33 Grad herrschen. "Da wäre es schon gut, an Sonnenschutz zu denken und viel zu trinken", empfahl der DWD-Sprecher den Fußball-Fans.

16 Uhr: VRM-Reporter in Sevilla gelandet

Zehntausende Fans aus Hessen sind bereits in Sevilla oder auf dem Weg und auch unsere VRM-Reporter sind nun endlich da. Nadine Peter und Eric Hartmann sind mit gut eineinhalbstündiger Verspätung um 15.45 Uhr in Spanien gelandet und berichten von nun an rund ums große Europa-League-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers.

Ihre Eindrücke teilen die beiden auch in den Sozialen Medien:

Instagram:

@rasende_reporterin_

@erichartmann2308

Twitter:

@Nadine_Peter_

@EricHartmann23

Die Reporter Nadine Peter und Eric Hartmann berichten live aus Sevilla. (Foto: VRM)

Auf nach #SEVILLJAAAAA #SGEuropa #sge #EuropaLeague pic.twitter.com/6d65W3jUen— Nadine Peter (@Nadine_Peter_) May 17, 2022



15.40 Uhr: Verteidiger Tuta verlängert bei der Eintracht

Am Tag vor dem Finale verkünden die Eintracht-Macher noch eine Personalie: Der Fußball-Bundesligist hat den noch bis 30. Juni 2023 laufenden Vertrag mit Abwehrspieler Tuta vorzeitig um drei weitere Jahre bis Sommer 2026 verlängert.

15 Uhr: Frankfurts Abschlusstraining mit Offensivspieler Lindström

Eintracht Frankfurt darf vor dem Europa-League-Finale in Sevilla weiter auf einen Einsatz von Offensivspieler Jesper Lindström hoffen. Der Däne war am Dienstagvormittag in Frankfurt beim Abschlusstraining dabei und könnte am Mittwoch gegen die Glasgow Rangers mitwirken. Lindström hatte zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung gefehlt. Trainer Oliver Glasner sagte jüngst, es werde "ein Fotofinish" um Lindströms Einsatz. Fehlt dieser, dürfte Jens Petter Hauge von Beginn an spielen. Definitiv fehlen wird Abwehrchef Martin Hinteregger, der sich vor knapp zwei Wochen im Halbfinal-Rückspiel gegen West Ham am Oberschenkel verletzte.

14.05 Uhr: Sieg wäre vorläufige Krönung einer stetigen Entwicklung

"Das ist das Spiel des Jahrhunderts für die Stadt Frankfurt und den Verein", befand der frühere Eintracht-Torjäger Alexander Meier, der in der Mainmetropole Kultstatus genießt. 42 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Pokal will die aktuelle Generation des hessischen Fußball-Bundesligisten in die großen Fußstapfen von Vereinslegenden wie Jürgen Grabowski, Bernd Hölzenbein und Karl-Heinz Körbel treten und für den ersten deutschen Sieg in diesem Wettbewerb seit den Eurofightern von Schalke 04 vor 25 Jahren sorgen. "Dieses Finale ist schon etwas Außergewöhnliches. Wir wollen die Grenze noch einmal verschieben und natürlich den Titel holen", sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Ein Sieg wäre die vorläufige Krönung einer stetigen Entwicklung in den vergangenen Jahren seit der 2016 gegen den 1. FC Nürnberg mit Ach und Krach bestandenen Bundesliga-Relegation. Es folgten 2017 das knapp verlorene Pokalfinale gegen Borussia Dortmund, 2018 der Pokal-Triumph gegen Bayern München, 2019 der Einzug ins Europa-League-Halbfinale, 2020 der Vorstoß ins Pokal-Halbfinale und jetzt das Endspiel auf Europas großer Fußball-Bühne. "Nur der FC Bayern war in dieser Zeit erfolgreicher - und die spielen bekanntlich außer Konkurrenz", stellte Hellmann fest.

Auf der Plaza de España in Sevilla ist eine Fanzone eingerichtet worden. (Foto: dpa/PA Wire/Adam Davy)

12.30 Uhr: Eintracht-Fan Faeser ist mit dem Herzen in Sevilla dabei

Als großer Fan von Eintracht Frankfurt fiebert Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem Finale der Fußball-Europa-League entgegen. "Leider kann ich wegen der wichtigen Haushaltsverhandlungen im Bundestag nicht im Stadion dabei sein", erklärte die hessische SPD-Landesvorsitzende auf dpa-Anfrage. "Deshalb fiebere ich mit Freunden in Berlin mit.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser kommt aus Hessen und drückt der Eintracht im Finale gegen die Glasgow Rangers von Berlin aus die Daumen. (Foto: dpa)

Mit dem Herzen bin ich in Sevilla dabei." Als passendes Getränk zum Finale will sich die auch für den Sport zuständige Innenministerin ein "gutes hessisches Bier" gönnen. Ihren Eintracht-Fanschal habe sie immer dabei, sagte Faeser, die auf einen 3:1-Sieg für die Eintracht tippt.

Lesen Sie auch: So verfolgen prominente Eintracht-Fans das Finale

12 Uhr: Das Abschlusstraining läuft

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2022

Die Eintracht-Profis trainieren ein letztes Mal in Frankfurt, bevor es zum Flughafen geht.

— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 17, 2022

11.30 Uhr: Letztes Training in Frankfurt

Am Vormittag bittet Cheftrainer Oliver Glasner seine Mannschaft ein letztes Mal vor dem Abflug nach Sevilla auf den Rasen des Trainingsplatzes im Deutsche Bank Park. Gegen 15 Uhr macht sich die Mannschaft auf den Weg nach Spanien. Dann soll auch der Kader für das große Finale bekanntgegeben werden.



— Rangers Football Club (@RangersFC) May 16, 2022

Die Glasgow Rangers sind bereits gestern angereist:

11 Uhr: „Eintracht Frankfurt ist zu allem fähig“

Der frühere Eintracht-Trainer Horst Ehrmantraut spricht Der frühere Eintracht-Trainer Horst Ehrmantraut spricht im Interview über die Europa-League-Finalchancen seines Ex-Clubs. 1980 gewann er mit der Eintracht den Uefa-Cup und weiß daher, wie es sich anfühlt, die Trophäe nach dem Abpfiff in Händen zu halten.

10 Uhr: Bei den Eintracht-Fans kribbelt es gewaltig

Eine ganze Region fiebert dem Europa-League-Finale entgegen. Die Fans von Eintracht Frankfurt sind nervös, Eine ganze Region fiebert dem Europa-League-Finale entgegen. Die Fans von Eintracht Frankfurt sind nervös, aber voller Vorfreude . Die, die zuhause bleiben, wollen Frankfurt in den SGE-Farben schmücken.