Eintracht: Lucas Torró will zurück nach Osasuna

FRANKFURT - Der Kader der Frankfurter Eintracht könnte sich bald verkleinern. Lucas Torró will den Klub möglichst schnell verlassen und hat den Sportvorstand darüber informiert. Der 26 Jahre alte Spanier würde gerne zu CA Osasuna (10. der spanischen Abschlusstabelle) in seine Heimat zurückkehren. Dies bestätigte er der in Pamplona ansässigen Regionalzeitung „Diario de Navarra“.

„Die Verhandlungen sind im Gange, jetzt warte ich auf die Zustimmung der Klubs“, sagte Torró, der bei der Eintracht noch bis 2023 unter Vertrag steht. Aktuell nimmt er an der Vorbereitung der Eintracht in Frankfurt teil.

Laut der Zeitung will Osasuna den Mittelfeldspieler, der vor zwei Jahren für eine Ablöse von 3,5 Millionen Euro nach Frankfurt gewechselt war, ausleihen. Die Eintracht dagegen favorisiert einen Verkauf, um möglichst viel der Ablöse wieder reinzuholen.

