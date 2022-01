Eintracht: Mit Lindström, aber ohne Sow gegen Dortmund

Gegen Dortmund nun doch mit an Bord: Der dänische Spielmacher Jesper Lindström (Foto: Jan Huebner)

FRANKFURT - Überraschung vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund: Jesper Lindström, am letzten Montag positiv auf das Corona-Virus getestet , durfte nun doch für die Eintracht spielen. Die Viruslast beim dreimal geimpften Stürmer war bei Nachtests so gering, dass das Gesundheitsamt das Okay gab.