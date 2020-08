Eintracht: Mit Weihnachtspullovern in die heiße Phase

Eintracht-Trainer Adi Hütter will die Zügel anziehen. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Zehn Bundesligaklubs befinden sich in diesen Tagen im Trainingslager, bevorzugt im eigenen Land oder in Österreich. Acht Vereine verzichten in diesem Sommer auf eine andere Umgebung während der Vorbereitung und trainieren zu Hause. Diesen Weg hat auch die Frankfurter Eintracht gewählt. Freundschaftsspiele in der Provinz, auch um kleineren Vereinen eine gute Einnahme zu bescheren, fallen wegen der Corona-Vorschriften flach.

Die Frankfurter bestreiten dementsprechend vor der Pokalstart am Wochenende 11./12./13. September drei Testspiele gegen hochkarätige Gegner. An diesem Samstag soll es ein internationales Freundschaftsspiel geben, der Gegner wurde noch nicht bekanntgegeben, eine Woche darauf, am 29. August, tritt die Eintracht bei Ajax Amsterdam an und dann wird am 5.September gegen den Bundesliganachbarn Mainz 05 in Frankfurt geübt. „So kommen wir mal zu einem Freundschaftsspiel gegen Mainz und können sie vielleicht mal schlagen“, hat Sportvorstand Fredi Bobic mit einem Augenzwinkern gesagt. Gegen Mainz tut sich die Eintracht seit Jahren in der Liga ausgesprochen schwer, die letzten drei Spiele wurden allesamt verloren, zuletzt am 6. Juni mit 0:2.

Freie Woche hat Spielern gut getan

Damit das in der neuen Saison nicht wieder passiert, hat Trainer Adi Hütter die Zügel seit Montag angezogen. Nach einem achttägigen Sonderurlaub sind alle Spieler gesund und munter zurückgekehrt. Drei Torhüter und 27 Feldspieler, darunter die beiden Neuzugänge Ragnar Ache und Steven Zuber, der seinen 29. Geburtstag im Kreis der neuen Kollegen feierte, standen auf dem Platz. Die beiden Rekonvaleszenten Jetro Willems (Knieoperation) und Yannick Brugger (Knöchelverletzung) haben Reha-Training absolviert. Der erste Eindruck hat die Verantwortlichen überzeugt: „Die freie Woche hat allen noch einmal richtig gutgetan, das sah schon richtig gut aus“, sagte Manager Bruno Hübner, „man merkt die Frische im Kopf, die Spieler zeigen wieder Freude am Fußball.“

Ab sofort wird Trainer Adi Hütter ranklotzen, um die Zeit bis zum Saisonstart optimal zu nutzen. Dienstag, Mittwoch und Freitag wird zweimal trainiert, vormittags und nachmittags, dazu noch einmal am Donnerstag. Am Samstag steht dann das erste anspruchsvolle Testspiel auf dem Programm.

Am Montag war es dagegen vergleichsweise gemütlich zugegangen. Nach dem inzwischen obligatorischen Corona-Test wurde einmal auf dem Platz trainiert, am Nachmittag wurden dann aus den Fußball-Profis Fotomodelle. Angesetzt war der sogenannte „Media-Day“, der Tag, an dem im Auftrag der Deutschen Fußball-Liga (DFL) die offiziellen Fotos für die gesamte Saison geschossen werden. Angeblich 40.000 Bilder sollen da gemacht worden sein bis hin zu Fotos, die die Spieler in Weihnachtspullovern zeigen. Die sind für die Weihnachtskarten vorgesehen, die rund ums Fest im Dezember verschickt werden. „Merry Christmas“ im Hochsommer also. Aus Sicht von Pressesprecher Marc Hindelang ein „langer, intensiver und erfolgreicher Arbeitstag“.