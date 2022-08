Eintracht-Party: Stadt Frankfurt muss eine Million zahlen

Über 140.000 Menschen feierten in Frankfurt zusammen mit der Eintracht den Europapokalsieg. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Diese Party wird allen Eintracht-Fans und auch der Stadt Frankfurt noch lange in Erinnerung bleiben. Mittwochs hatte Eintracht Frankfurt den sensationellen Titelgewinn in der Europa League perfekt gemacht, donnerstags kamen die Helden mit dem Pokal nach Hause und es war klar: In Frankfurt steigt eine Mega-Sause. 140.000 Menschen empfingen die Europapokalsieger beim Autokorso und Empfang am Römer, in der gesamten Stadt war schwarz-weiß-rote Euphorie zu spüren.



Wie die städtische Tourismus und Congress Frankfurt GmbH (TCF) nun vermeldet, war diese Feier allerdings kein Schnäppchen. Die TCF hatte die Party organisiert, die Kosten dafür liegen bei mindestens 1,3 Millionen Euro. Und die Summe könnte gegebenenfalls noch weiter steigen. Zum Vergleich: die Feier nach dem DFB-Pokalsieg 2018 lag laut TCF bei rund 500.000 Euro. Also weniger als die Hälfte.

Autokorso war nicht genehmigt

Eintracht Frankfurt wird 300.000 Euro beisteuern, den Rest übernimmt die Stadt, wie diese mitteilt. Doch genau das bringt das Frankfurter Rathaus in Not, wie der Hessische Rundfunk (HR) vermeldet. Denn das Hauptamt kann alleine für diese Summe nicht aufkommen, und so habe dieses nun alle Dezernate der Stadtregierung angeschrieben und um finanzielle Unterstützung gebeten. Noch sei die Summe aber nicht beisammen, die Gespräche allerdings auch noch nicht abgeschlossen.

Zudem sei das Autokorso, das stundenlang andauerte, gar nicht genehmigt gewesen. „Das Ordnungsamt konnte keine Genehmigung für den Autokorso erteilen, da kein entsprechender Antrag eingegangen ist“, teilte das zuständige Amt dem HR mit. Dabei hätte dieses sehr wohl um eine Erlaubnis bedurft.

Zudem hatten laut TCF an diesem Tag rund 600 private Sicherheitskräfte geholfen, Unfälle und Ausschreitungen zu verhindern. Und auch diese kosten natürlich Geld. Welche Ämter letztlich dafür aufkommen, ist aktuell noch nicht ganz klar.