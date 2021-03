"Eintracht schafft den Champions League-Platz"

ZUR PERSON

Bernd Nickel wurde am 15. März 1949 im mittelhessischen Eisemroth geboren. Der gelernte Fernmeldetechniker absolvierte für Eintracht Frankfurt von 1968 bis 1983 in der Fußball-Bundesliga 426 Spiele und erzielte 141 Tore. Der Mittelfeldmann gewann 1974, 1975 und 1981 den DFB-Pokal und 1980 den Uefa-Cup.



In der Jugendabteilung des SV Eisemroth begann er als Achtjähriger mit dem Fußballspielen. 1966, im letzten A-Jugend-Jahr, wechselte Nickel zur Eintracht. Dort erhielt er aufgrund seiner Schusspräzision und -härte den Spitznamen „Doktor Hammer“. Bernd Nickel bestritt von 1968 bis 1972 41 Länderspiele mit der Amateur-Nationalmannschaft und das Turnier bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Im A-Nationalteam kam er zu einem Einsatz. Nach der Karriere, die 1983/84 bei Young Boys Bern ausklang, arbeitete der passionierte Golfspieler als Spielervermittler und betrieb ein Sportartikelgeschäft in Herborn.