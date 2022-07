Eintracht siegt im Test gegen Turin: Touré mit Traumtor

Frankfurts Almamy Toure jubelt mit seinen Mitspieler nach seinem Treffer zum 1:0. (Foto: Jan Hübner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Da staunten die Teamkollegen und Zuschauer nicht schlecht. Woher hatte Almamy Touré diesen Schuss denn rausgeholt? Es lief die zehnte Spielminute im oberösterreichischen Bad Wimsbach, als der Verteidiger einen eigentlich undankbaren Pass von Angreifer Rafael Borré an der Mittellinie aufnahm und einfach mal losmarschierte. Als ihn partout kein Italiener angreifen wollte, fasste sich der Eintracht-Verteidiger ein Herz und fackelte aus 20 Metern einfach mal drauf. Der Ball rauschte an die Unterkante der Latte und ins Netz. Die 1:0-Führung für die Frankfurter Eintracht im Testspiel gegen den siebenfachen italienischen Meister FC Turin.

Die Hessen präsentierten sich in der Anfangsphase in Spiellaune. Nur eine Minute nach dem Führungstor kombinierte sich Neuzugang Randal Kolo Muani durch, Rafael Borré wurde gerade noch von einem Turiner gestört. Der französische Neuzugang bekam zuvor schon Szenenapplaus für einen Fallrückzieher, auch wenn der am Ende ungefährlich blieb. Auf der Gegenseite konnte sich Frankfurts Schlussmann Kevin Trapp bei einem Kopfball von Alessandro Buongiorno auszeichnen. (28.) Kolo Muani und Borré arbeiteten sich noch einmal durch, doch der Kolumbianer entschied sich für einen Lupfer statt den mitgelaufenen Daichi Kamada in der Mitte zu bedienen. (35.)

Lindström spielfreudig

Zur Pause wechselte Eintracht-Coach Oliver Glasner einmal komplett durch. Nur Timothy Chandler, nach 35 Minuten eingewechselt, blieb auf dem Feld. Und die neu formierte Elf brauchte nur zwei Minuten, um gleichzuziehen. Jesper Lindströms ersten Versuch konnte Turins Keeper Vanja Milinkovic-Savic noch parieren, der Abpraller landete nochmal beim Dänen, der keine Mühe hatte einzuschieben. Die Turiner, in der abgelaufenen Saison Zehnter in der Serie A, kamen trotz Anfeuerungen von rund 20 mitgereisten Tifosi kaum einmal gefährlich vors Frankfurter Tor. Stattdessen weiter die Frankfurter: Lindström setzte sich auf links durch, legte halbhoch auf Lucas Alario und der Neuzugang von Bayer Leverkusen vollendete eiskalt. (63.)

Statistik Frankfurt: (1. Halbzeit) Trapp – Smolcic, Tuta, Touré – Lenz (35. Chandler), Jakic, Rode, Hauge – Kolo Muani, Kamada – Borré

(2. Halbzeit) Ramaj – Ndicka, Hasebe, Onguene – Kostic, Hrustic (85. Wenig), Sow, Chandler (62. Alidou) – Götze, Lindström – Alario



Tore: 1:0 Touré (10.), 2:0 Lindström (47.), 3:0 Alario (63.), 3:1 Horvath (84.)



Schiedsrichter: Lino Haiduck



Zuschauer: 1500 in Bad Wimsbach

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken

Bei den Frankfurtern war es vor allem der Däne Jesper Lindström, der in Halbzeit zwei aufdrehte. Mit einer Doppelchance in Minute 81 und 82 scheiterte er. Und so kam der FC Turin, bei dem auch der Ex-Bundesliga-Profi Ricardo Rodriguez zum Einsatz kam, durch einen sehenswerten Schlenzer von Krisztofer Horvath zum 3:1-Ehrentreffer. Der Endstand im letzten Trainingslager-Test. Am Samstag geht es für die Adler zurück nach Frankfurt.