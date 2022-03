Eintracht siegt in Berlin und verschärft Herthas Krise

Frankfurts Torschütze Tuta (l) und Filip Kostic bejubeln den Treffer zum 2:0. (Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BERLIN - Drei Spiele in Folge hatte die Frankfurter Eintracht keinen Treffer erzielt und kein Punkt geholt. In Berlin war auf einmal alles anders. Der Knopf ist aufgegangen und die Frankfurter haben vier Tore erzielt und endlich mal wieder gewonnen. Am Ende von sehr einseitigen 90 Minuten stand vor 25.000 Zuschauern ein souveräner 4:1 (1:0)-Erfolg bei der Hertha. Die Hauptstädter stürzen damit immer weiter in den Abstiegssumpf, die Eintracht hat sich rechtzeitig zum Europapokalspiel am Mittwoch in Sevilla mit einer besseren Form zurückgemeldet. Ansgar Knauff, Tuta, Jesper Lindström und Rafael Borré erzielten die Frankfurter Treffer. Davie Selke traf für die Berliner zum zwischenzeitlichen 1:3.





Kein Hasebe, kein Chandler – der Frankfurter Trainer hatte sich im Vorfeld für etwas mehr Offensive entschieden als zuletzt. Ansgar Knauff und Daichi Kamada rückten ins Team. Auch die Berliner hatten eine Überraschung parat. Trainer Korkut ließ mit Ishak Belfodil den vermeintlich gefährlichsten Angreifer zunächst auf der Bank.

Verknüpfte Artikel

Toller Kopfball von Knauff zum 0:1

Die Gäste waren von Beginn an die komplett überlegene Mannschaft. Den Berlinern merkte man den Abstiegskampf an, der Druck lähmte die Mannschaft. Doch die Eintracht machte viel zu wenig aus ihrer Überlegenheit. Wie schon in den letzten Wochen kam der letzte Pass zu selten an. Besonders Rafael Borré hatte Mühe, den Ball an den eigenen Mann zu bringen. Die Hertha machte Fehler um Fehler, doch die Eintracht nutzte ihre Chancen nicht. In der 6.Minute lief Knauff alleine Richtung Tor, wurde aber von Kempf noch abgefangen. In der15.Minute war Lindström auf und davon, ließ sich jedoch den Ball von Torhüter Marcel Lotka noch vom Fuß klauen.

Zwei Minuten darauf klappte es endlich. Filip Kostic war am linken Flügel schon ausgerutscht, wie so viele vor und nach ihm auf dem schmierigen Rasen, doch der Frankfurter Linksaußen konnte trotzdem noch flanken. Ansgar Knauff schraubte sich am Fünf-Meter-Raum hoch und köpfte den Ball in hohem Bogen ins lange Eck. Das 0:1, das erste Frankfurter Tor seit mehr als drei Spielen.

Danach hatte die Eintracht bis zur Pause genügend Möglichkeiten die Partie zumindest vorzuentscheiden. Die Berliner standen völlig neben sich. Doch die Gäste nahmen die Geschenke nicht an, im Gegenteil, sie passten sich nach und nach dem unterirdischen Gekicke der Hautpstädter an. In der 24. Minute vergab Daichi Kamada noch eine Gelegenheit zum 2:0, danach ging es spielerisch immer weiter bergab. Nach 30 Minuten pfiffen die Berliner Fans auf ihre Mannschaft und forderten lautstark: „Wir wollen euch kämpfen sehen.“ So weit war es da schon gekommen. Die Hertha war genervt, doch die Eintracht wurde immer leichtsinniger, aber ohne in Gefahr zu geraten.

Hertha wechselt erst spät

Erstaunlicherweise wechselte der Berliner Trainer zur zweiten Halbzeit noch keine neuen Spieler ein. Das war gut für die Eintracht, die nun ziemlich schnell den Deckel drauf machte. In der 47. Minute konnte sich Knauff am rechten Flügel durchsetzen, seine weite Flanke erreichte am linken Fünf-Meter-Eck Abwehrspieler Evan Ndicka. Dessen Kopfballvorlage verwertete Abwehrkollege Tuta aus kurzer Distanz zum 0:2. In der 56. Minute gar das dritte Frankfurter Tor. Martin Hinteregger hatte einen weiten Pass nach vorne geschlagen. Torwart Lotka kam weit aus seinem Kasten, rettete vor Borré, doch der Abpraller fiel genau Jesper Lindström vor die Füße. Aus 45 Metern hob der Däne den Ball ins verlassene Tor.

Nun endlich wechselte der Berliner Trainer. Mit Kevin-Prince Boateng, Davie Selke und Ishak Belfodil brachte er drei frische Offensivkräfte. Das lohnte sich - kurzfristig. Denn in der 60.Minute schaffte Selke den ersten Treffer für die Hertha. Der ehemalige U 21-Nationalspieler traf mit einem mächtigen Volleyschuss aus 18 Metern, unhaltbar für Kevin Trapp. Doch die Eintracht blieb cool und schlug prompt zurück. Nur drei Minuten darauf gelang das 1:4. Kamada hatten den Ball zu Borré gebracht, der Kolumbianer umkurvte an der 16-Meter-Linie einen Berliner und schoss trocken und flach ins kurze Eck. Die Berliner Zuschauer sangen darauf voller Galgenhumor: „Oh wie ist das schön“. Die Frankfurter Fans stimmten voller Freude mit ein.

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken