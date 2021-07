Eintracht siegt knapp gegen den SV Sandhausen

FRANKFURT - Was eine Woche Training und ein paar mehr Spieler zur Auswahl so ausmachen können: Nach der 1:3-Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden im ersten Testspiel hat die Frankfurter Eintracht es im zweiten Versuch deutlich besser gemacht. Gegen den SV Sandhausen, der nächste Woche in die Zweitliga-Saison startet, haben die Frankfurter nicht nur mit 1:0 (1:0) gewonnen, sondern auch eine deutlich bessere Leistung gezeigt. Das Tor des Nachmittags erzielte auf einem Nebenplatz der Arena Filip Kostic in der 32.Minute.