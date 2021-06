Eintracht startet gegen den BVB in die neue Saison

Eintracht-Stürmer André Silva jubelt nach einem Tor. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Mit einem Knallerspiel startet Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt in die 59. Saison. Die Hessen müssen zum Auftakt am Wochenende 14./15. August bei Borussia Dortmund antreten.

Am Freitag, 13. August, steigt zuvor das Eröffnungsspiel mit dem traditionsreichen Duell Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Die Bayern treten dann direkt am Dienstag, 17. August, um 20.30 Uhr in Dortmund zum Supercup 2021 an.

Für die Frankfurter steigt am 2. Spieltag (20. bis 22. August) gegen den FC Augsburg das erste Heimspiel. Vor der ersten Länderspielpause Anfang September folgt dann der Eintracht-Auftritt bei Arminia Bielefeld (27. bis 29. August). Die genauen Ansetzungen der ersten Partien erfolgen in der Woche vom 5. bis 9. Juli.

Zwischen dem 1. und 3. Oktober treten die Frankfurter bei Bayern München an. Das Rückspiel gegen den Deutschen Meister findet dann am 25. bis 27. Februar 2022 statt. Das Rhein-Main-Derby gegen Mainz 05 beschließt die Vorrunde kurz vor Weihnachten (17. bis 19. Dezember) in Frankfurt und dann am letzten Spieltag in Mainz am 14. Mai 2022 die Saison.

