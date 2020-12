Eintracht-Stürmer Bas Dost wechselt zu FC Brügge

Wechselt Bas Dost nach Brügge? (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - An Heiligabend um 18 Uhr hat die Frankfurter Eintracht die Trennung von Bas Dost bekanntgegeben. Der 31 Jahre alte Niederländer schließt sich dem belgischen Spitzenklub FC Brügge an. Beide Vereine haben sich über die Wechselmodalitäten geeinigt, angeblich zahlt der belgische Meister eine Ablöse zwischen vier und fünf Millionen Euro.

WIrtschaftliche Herausforderungen

Dost hatte bei der Eintracht ursprünglich einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Im Sommer 2019 war Dost von Sporting Lissabon an den Main gewechselt. Sportvorstand Fredi Bobic zum Transfer: „Die Pandemie hat auch uns bekanntlich vor wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Der FC Brügge hat sich sehr um Bas bemüht, und für uns handelt es sich um ein lukratives Gesamtpaket. Die oberste Maxime in dieser Zeit ist, wirtschaftlich sinnvoll und zum Wohle von Eintracht Frankfurt zu handeln. Dem kommen wir nach, in dem wir dem Spieler einen Wunsch erfüllen. Wir wünschen Bas alles Gute in Belgien.“

Verknüpfte Artikel