Eintracht: Tiefes Mittelmaß oder Anschluss nach oben?

FRANKFURT - Mit fünf Punkten Rückstand fährt die Frankfurter Eintracht (13 Punkte) am Freitag zum Fünften VfL Wolfsburg (18). Der letzte Sieg der Frankfurter ist schon mehr als zwei Monate her, am 3.Oktober 2:1 gegen die TSG Hoffenheim. Und doch sprechen die Spieler von einem „Dreier“, vom zweiten Auswärtssieg der Saison nach dem 3:1 bei Hertha BSC. „Wir haben die Qualität, um in Wolfsburg zu gewinnen“, sagt Jungstar Aymen Barkok. „Die sind richtig stark, aber wir haben eine gute Chance, dort zu gewinnen“, glaubt Sebastian Rode.

Sportvorstand Fredi Bobic schließt sich an und hofft auf das „Quäntchen Glück, damit wir mal wieder gewinnen.“ Nach fünf Unentschieden in Folge wird das Spiel bei den „Wölfen“ die Richtung für die kommenden Wochen weisen: Entweder geht es mit einem Sieg in der Tabelle hoch und der Anschluss an die internationalen Plätze wird geschafft. Oder es geht mit einer Niederlage nach unten und die Eintracht versinkt weiter im tiefen Mittelmaß. Ein echtes Rauf- oder Runterspiel also. Mit der wenig amüsanten Aussicht, dass es ein weiteres Unentschieden geben und der Status Quo unverändert bleiben könnte.

Eintracht mit geringer Siegquote gegen Wolfsburg

In der Statistik lassen sich interessante Hinweise finden, dass es tatsächlich klappen könnte. So hat die Eintracht die letzten drei Spiele in Wolfsburg nicht verloren, zweimal gewonnen (2:1 und 3:1), einmal Unentschieden (1:1) gespielt. Kurios, dass es im Duell VfL – SGE den letzten Heimsieg 2016 gegeben hatte. Und auch die allgemeine Tendenz in der Bundesliga spricht eher für einen Auswärtssieg. An den letzten drei Spieltagen gab es bei 27 Begegnungen überhaupt nur fünf Heimsiege, auswärts ist in der Bundesliga das neue zuhause.

Das ist die eine Seite der statistischen Medaille. Die andere hört sich für die Eintracht weniger gut an. Gegen keine andere Mannschaft, gegen die die Eintracht öfter als zwei Mal in der Bundesliga angetreten ist, haben die Hessen eine so geringe Siegquote wie gegen die Wölfe: 19 Prozent. Auch die vier Wolfsburger Siege in Folge in Frankfurt sind nicht vergessen. Und irgendwie konnte die Beobachter in den letzten Wochen der Verdacht beschleichen, die Eintracht könnte das Siegen überhaupt verlernt haben. Fünf Unentschieden in Folge sind nun mal Vereinsrekord. „Ich mache mir da trotzdem keinen Kopf“, sagt Mittelfeldspieler Rode, „solche Serien kommen immer mal wieder vor und keiner findet dafür eine wirkliche Erklärung“.

Wie viele Stürmer stellt Hütter auf?

Das Duell „Wölfe“ gegen „Adler“ ist auch das Duell der beiden einzigen österreichischen Trainer der Liga. Hier Oliver Glasner (46), der vor wenigen Wochen nach einem Streit mit Manager Jörg Schmadtke vor dem Rauswurf stand, da Adi Hütter (50), der vor wenigen Wochen seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Für den Frankfurter Coach wird es die schwierigste Aufgabe sein, die richtige Taktik zu finden und dafür das richtige Personal auszuwählen.

Zuletzt hatte Hütter gegen die Spitzenteams aus Leipzig und Dortmund zu Hause immer nur mit einer Spitze spielen lassen, mit Torjäger André Silva. Auswärts in Berlin aber stürmte beim 3:3 an Silvas Seite noch Bas Dost und war unter den Torschützen.

Von der Anzahl der Stürmer ist auch die Besetzung des Mittelfeldes abhängig. Neben Dost und Silva noch die beiden stürmischen Außen Filip Kostic und Aymen Barkok aufzustellen, dazu Spielmacher Daichi Kamada, wäre eine sehr, sehr mutige Variante. Die vorsichtigere wäre, neben Rode und Djibril Sow auch noch Stefan Ilsanker ins Mittelfeld zu stellen, um dem Wolfsburger Druck dort entgegenzuwirken. Oder Barkok als weiteren „Joker“ neben Amin Younes auf der Bank und den defensiveren Erik Durm drin zu lassen. Viele Möglichkeiten also für den Trainer für das große Ziel: Endlich wieder mal gewinnen.