Eintracht-Torjäger gegen Gladbach wieder mit dabei

Eintracht Frankfurts Stürmer André Silva jubelt nach einem Tor. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Adi Hütter und seine Spieler sind ziemlich hart kritisiert worden in den Medien und den sozialen Netzwerken nach dem 1:2 beim VfL Wolfsburg. Doch der Trainer der Frankfurter Eintracht ist keiner, der dafür nun die Kritiker kritisiert. Die Kritik sei ja in einigen Fällen durchaus berechtigt, räumt er ein. „Wir sind ja auch nicht zufrieden, wo wir stehen“, sagte er in der offiziellen Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Dienstagabend (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach, „ich habe mich auch sehr geärgert nach dem Spiel in Wolfsburg.“

Trotzdem sei „nicht alles schlecht“ gewesen. Hütter hat in vielen Dingen einen anderen Blick auf das Spiel seiner Mannschaft und hält damit nicht hinter den Berg. „Fußballerisch haben wir phasenweise sehr, sehr gute Spiele gezeigt“, fasst er das erste Drittel der Saison zusammen, „es ist eine Achterbahnfahrt in dieser Saison, teilweise richtig guter Fußball, dann wieder viel zu zaghaft.“

Dopppelspitze Silva/Dost wohl nicht in der Startaufstellung

Mit Vehemenz stellt sich der Eintracht-Trainer vor seine Spieler. Nach der Wolfsburg-Pleite ist speziell Mittelfeldspieler Stefan Ilsanker in den Beurteilungen schlecht weggekommen. „Manchmal schießt man sich auf einen Spieler ein, wir bewerten das im Trainerteam aber anders“, sagte Hütter, „ich mag es überhaupt nicht, wenn Spieler in eine Ecke gestellt werden, das mache ich nicht mit.“

Voraussichtliches Aufgebot Eintracht: Trapp – Abraham, Hinteregger, Ndicka – Barkok, Rode, Ilsanker, Sow, Kostic – Kamada – Silva.



Bank: Schubert, Hasebe, Da Costa, Touré, Chandler, Hrustic, Kohr, Dost, Younes.

Auch die ständigen Vergleiche der aktuellen Stürmer Bas Dost und André Silva mit ihren Vorgängern, den sogenannten „Büffeln“ Ante Rebic, Luka Jovic und Sébastien Haller, nerven den Frankfurter Coach nur noch. Er müsse für André und Bas „eine Lanze brechen“, sagte er, „sie haben zwar nicht das Tempo ihrer Vorgänger, aber sie haben andere Qualitäten.“ Mit sieben (Silva) und drei Treffern (Dost) haben die Stürmer dies ja in der Tat auch schon unter Beweis gestellt. Hütter: „Wir müssen andere Möglichkeiten suchen, sie am besten in Szene zu setzen.“ Für die Balance des Spiels sei es sehr unglücklich, dass mir Ragnar Ache seit Wochen der dritte Stürmer wegen einer Verletzung ausfalle. „Mit seiner Schnelligkeit hätte er sicher für Entlastung sorgen können“, glaubt der Trainer. Doch auf Ache muss die Eintracht noch mindestens bis in den Januar hinein verzichten.

Da ist es beruhigend, dass Silva gegen Gladbach wieder dabei sein kann. Die Muskelverletzung, die ihn in Wolfsburg zur Pause zwang, ist rechtzeitig ausgeheilt. Dennoch wird der Frankfurter Trainer wohl nicht der Doppelspitze Silva/Dost vertrauen. Zum einen hätte er dann im Laufe des Spiels keinen Angreifer mehr zum Nachlegen, zum anderen muss er bei der dünnen Sturmbesetzung auch berücksichtigen, dass am Samstag in Augsburg das nächste schwere Spiel auf dem Plan steht. „Wir haben den Anspruch in beiden Spielen voll zu punkten“, bleibt er optimistisch, „wenn wir positiv denken, ist noch so einiges möglich.“

Hütter blickt Gladbach-Spiel zuversichtlich entgegen

Hütter hat nicht nur seine Spieler gegen Kritik verteidigt, sondern auch sich selbst, seine ausgegebene Taktik und die gewählten Auf- und Einstellungen. Den Vorwurf der „Mutlosigkeit“ hat er zurückgewiesen. „Es hat doch nichts mit mutlos zu tun, wenn wir uns gegen einen starken Gegner wie Wolfsburg für einen klaren Sechser entscheiden“, sagt Hütter, „hätten wir offensiver gespielt und 0:3 verloren, hätte jeder gesagt, wie dämlich kann man denn sein.“ Im Nachhinein könne man vieles besser wissen. „Vielleicht hätte ich früher auswechseln können“, klang dann doch ein wenig Selbstkritik durch.

Dem Spiel gegen die Borussia sieht der Frankfurter Trainer jedenfalls zuversichtlich entgegen. „An einem guten Tag können wir sie sicher schlagen“, glaubt er, „natürlich ist dies ein Spiel, wo wir uns selbst rausziehen können.“ Personell gibt es keinerlei Probleme bei der Eintracht, mit Ausnahme von Ache stehen alle anderen Profis zur Verfügung.