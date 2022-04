Eintracht-Trainer: „Brauchen Steigerung von fantastisch“

Cheftrainer Oliver Glasner (l) und Torwart Kevin Trapp nehmen an der Pressekonferenz von Eintracht Frankfurt vor dem Europa-League-Viertelfinal-Rückspiel beim FC Barcelona im Stadion Camp Nou teil. (Foto: Arne Dedert/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Nicht mehr lange, dann steigt zwischen dem FC Barcelona und Eintracht Frankfurt das Viertelfinalrückspiel in der Europa League im legendären Camp Nou Stadion. 30000 Fans begleiten die Frankfurter und hoffen, dass ihre Mannschaft nach dem 1:1 im Hinspiel, in Barcelona den Halbfinaleinzug perfekt machen kann. Sportlich gesehen eine Mammutaufgabe. „Uns ist bewusst, dass es eine sehr schwere Aufgabe wird“, sagt Eintracht-Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor der Partie, der seiner Mannschaft nach dem Hinspiel eine „fantastische Leistung“ attestierte. „Am Donnerstag brauchen wir nun eine Steigerung zu fantastisch“, sagte der Übungsleiter lachen und fügte an: „Wir brauchen in unserer Defensivorganisation und Konzentration genau die gleich Wachheit, wie vergangene Woche. Wir haben uns auch überlegt, was Barcelona optimieren könnte, um vorbereitet zu sein. In der Offensive war es ein ordentliches Spiel. Es gilt aber, die Möglichkeiten besser auszuspielen und effizienter zu sein. Wir müssen unsere Chancen verwerten.“



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Sie können diese Cookie-Einstellung jederzeit anpassen.



Glasner kann, abgesehen vom gesperrten Tuta, aus den Völlen schöpfen. Einzig hinter Mittelfeldspieler Djibril Sow steht noch ein Fragezeichen. Der Schweizer konnte am Mittwoch nur individuell trainieren. „Wir werden morgen entscheiden, ob er spielen kann oder nicht“, so Glasner.

Verknüpfte Artikel

Im Team freuen sich alle auf dieses „Jahrhundertspiel“. Torwart Kevin Trapp gibt die Marschroute vor: „Das ist ein Spiel, für den man diesen Beruf ausübt. Wir sind alle konzentriert und wollen das ganz Große schaffen.“

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken

Das hoffen natürlich auch alle Eintracht-Fans, die zu Zehntausenden nach Katalonien gereist sind und der Mannschaft zusätzliche Motivation geben. „Wir nehmen sehr viel von dem wahr, was da passiert und wie die Fans sich auf das Spiel freuen. Wir wissen es zu schätzen, was die Fans auf sich nehmen. Es hilft uns, dass wir einige von uns im Stadion haben werden“, freut sich Trapp.