Eintracht-Trainer Glasner: „Größtes Spiel meiner Karriere“

Fans von Eintracht Frankfurt im Deutsche Bank Park. Zum Viertelfinal-Hinspiel in der Europa-League gegen den FC Barcelona ist wieder eine riesengroße Choreographie geplant. (Symbolfoto: dpa/ Arne Dedert)

FRANKFURT - Der Klub, die Stadt, die ganze Region - alle stehen sie in Frankfurt und bei der Eintracht Kopf vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa-League (EL) gegen den FC Barcelona (Donnerstag, 21 Uhr). Eine „unglaubliche Vorfreude“ empfindet Trainer Oliver Glasner. „Es ist das größte Spiel meiner Karriere“, sagte er, „aber ich bin unwichtig. Die Spieler sind viel wichtiger.“



Die Frankfurter Profis sind angespannt bis aufgeregt. „Die Euphorie ist riesig, es wird sicher ein geiler Abend“, sagte Kapitän Sebastian Rode bei der offiziellen Pressekonferenz im proppevollen Presseraum der Arena. Es gelte freilich „kühlen Kopf“ zu bewahren. Gerade die jungen Spieler müssten aufpassen, nicht von der Stimmung erschlagen zu werden. Rode: „Es wird noch eins mehr sein als sonst bei uns. Wir dürfen nicht übermotiviert dumm in Zweikämpfe gehen.“ Die Fans können kaum glauben, dass es dieses Spiel tatsächlich gibt. Vor sechs Jahren hatte die Eintracht noch mit einem Bein am sportlichen Abgrund gestanden, Abstiegsrelegation gegen Nürnberg (!), jetzt steht sie für zwei Stunden im Mittelpunkt der Fußball-Welt. Geplant ist eine riesengroße Choreographie.

AUFSTELLUNGEN Eintracht: Trapp – Tuta, Hinteregger, Ndicka – Knauff, Sow, Jakic, Kostic – Lindström, Kamada, Borré.- Bank: Grahl, Da Costa, Hasebe, Chandler, Rode, Hrustic, Hauge, Paciencia, Lammers.



Barcelona: Ter Stegen – Araujo, Pique, Garcia, Jordi Alba – De Jong, Busquets, Pedri – Adama, Aubameyang, Torres.- Bank: Neti, Lenget, Gavi, Mingueza, Nico, Balde, Arnau, Puig, Dembele, Braithwait.



Schiedsrichter: Jovanovic (Serbien)

Mannschaft sei gut vorbereitet und gut gerüstet

„Die Fans haben sich dieses Spiel verdient und wir genießen es“, sagte der Frankfurter Trainer. Die große Euphorie will er nicht bremsen. „Wenn die Pferde laufen, lass sie laufen, aber sie dürfen nicht durchgehen, das ist die Kunst des Jockeys“, sucht er einen Vergleich, „Euphorie ja, aber es darf nicht zu wild werden.“ Seine Spieler müssten sich an den Plan halten. Er sieht seine Mannschaft „gut vorbereitet und gut gerüstet.“

Am Tag vor dem Spiel hatte der ganz normale Wahnsinn seinen Lauf genommen. „Barca ist in der Stadt“, hat ein Internet-Medium seine Berichterstattung eröffnet. Der FC Barcelona ist am frühen Nachmittag angereist, hat Quartier bezogen in einer Luxus-Herberge im Westend. Am Abend haben die Katalanen in der Frankfurter Arena ein kleines Auflockerungstraining absolviert, verfolgt wie jenes der Eintracht am Vormittag von einem Dutzend Fernsehkameras. Alle Asse waren dabei, vom deutschen Nationaltorwart Marc André ter Stegen über die Weltmeister Busquets und Piquet und die Talente Gavi und Pedri bis hin zu den Stürmerstars Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele und Adana Touré. Fehlen werden Dani Alves (nicht für die EL nominiert) und Memphis Depay (verletzt). Namen, die den Frankfurtern Respekt einflößen, aber keine Furcht auslösen. „Barca ist auf dem Weg zurück zu altem Glanz“, sagte Trainer Glasner, „im Winter haben sie ja nochmal die Kleinigkeit von 100 Millionen Euro investiert.“

Vorbereitung wie bei "normalen" Spielen

Nach all den Schlagzeilen, dem Run auf die Tickets, 300.000 hätten verkauft werden können, und der Bedeutung des Spiels, hat sich die Konzentration beim Team spätestens ab Dienstag auf das Geschehen auf dem Rasen gerichtet. Zwei Tage hatte der Trainer Zeit, seine Spieler auf den großen Gegner vorzubereiten. Dabei wurde nichts anders gemacht als bei „normalen“ Spielen. „Wir haben Barca intensiv studiert, ihre Stärken und Schwächen herausgearbeitet“, sagte der Frankfurter Coach. All dies wurden den Spielern in längeren Video-Sequenzen näher gebracht. Aus der Gala der Katalanen vor eineinhalb Wochen bei Real Madrid (4:0) könne man nicht viel herauslesen, glaubt Glasner, „da hat man nur gesehen, wie gut sie drauf sind.“ Real hatte damals kaum verteidigt und sich schnell ergeben. Das soll der Eintracht nicht passieren. Mehr Mehrwert hätten die Beobachtungen anderer Spiele aus der Erfolgsserie der jüngeren Vergangenheit gebracht, wie in der EL gegen Galatasaray Istanbul (1:1, 2:1) oder zuletzt in der Liga gegen Sevilla (1:0). Die Chance der Eintracht liege in der total offensiven Einstellung der Spanier, die in deren DNA verankert ist. „Ich denke, dass wir uns einige klare Torchancen erspielen können, da müssen wir effektiv sein", beschreibt Glasner die Anforderungen. Genau in dieser Disziplin hatte die Eintracht zuletzt freilich ihre größte Schwäche. Mit Torgefahr sind die Angreifer Jesper Lindström, Ansgar Knauff und Rafael Borré nun wirklich nicht gesegnet.

Die Hauptlast aber wird sowieso die Defensive zu tragen haben. Klar ist, dass Martin Hinteregger in der Abwehrzentrale spielen wird. Der Frankfurter Trainer ließ offen, ob er eine weitere Defensivkraft zugunsten eines offensiven Spielers einbauen wird. Er könnte auf Ansgar Knauff verzichten, Daichi Kamada auf rechts aufstellen und die Mitte mit Djibril Sow, Kristijan Jakic und Sebastian Rode verdichten. Dass mit Christopher Lenz als einziger Spieler ausgerechnet ein Verteidiger für die linke Seite ausfällt, beraubt die Frankfurter einer weiteren taktischen Variante. Die ganz große Sorgen macht das Glasner nicht. Er vergleicht die Stärke Barcelona mit dem FC Bayern München. „Wir haben bei den Bayern 2:1 gewonnen und zuhause 0:1 verloren“, erinnert er an die Spiele gegen die beste deutsche Mannschaft, „das können wir auch gegen Barcelona schaffen und wären damit in der Verlängerung.“

Glasner hat seine Spieler auf ganz harte Arbeit eingestellt. „Wir müssen ganz bestimmt viel laufen und wir werden auch ganz sicher viel wechseln“, sagte er, „wir müssen gemeinsam Lücken schließen und eine ganz homogene Einheit sein.“ Er sieht seine Mannschaft „gut gerüstet“ für den großen Fight. „Wir sind noch ungeschlagen in der EL und hoffen, die Reise ist noch nicht zu Ende“, sagte er, „bei allem Respekt, aber wir wollen nicht 90 Minuten nur in den letzten dreißig Metern verteidigen wie in der Champions-League gerade gesehen“. Eine reine Abwehrschlacht wie Atletico Madrid in Manchester will die Eintracht nicht liefern. Glasner: „Wir brauchen einen richtig guten Tag.“ Der Frankfurter Trainer geht fest davon aus, dass seine Spieler diesen guten Tag haben werden.