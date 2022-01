Eintracht-Trainer Glasner nach Sturz mit E-Scooter operiert

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Schreck für die Frankfurter Eintracht gleich im neuen Jahr: Trainer Oliver Glasner (47) hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter Gesichtsverletzungen zugezogen. Unter anderem hat der österreichische Fußball-Lehrer einen Jochbeinbruch erlitten, der bereits am Sonntag in der Frankfurter Uni-Klinik operiert wurde.

Unglücklich gestürzt

„Leider war ich einen kleinen Moment unaufmerksam und bin unglücklich gestürzt. Zum Glück ist mir nichts Schlimmeres passiert“, sagt Glasner, „das Gesicht ist geschwollen. Aber ansonsten ist alles in Ordnung.“ Am Dienstag oder Mittwoch will er seine Arbeit auf dem Trainingsplatz wieder aufnehmen. Bis dahin leiten Glasners Assistenten Michael Angerschmid und Ronald Brunmayr wie schon am Sonntag die Übungseinheiten.