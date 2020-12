Eintracht-Trainer Hütter und die drei Fragezeichen

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Das letzte Spiel des Jahres am Samstag beim FC Augsburg sei „richtungsweisend“, sagt Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter, „wir wollen dort gewinnen“. Trotz neun Spielen ohne „Dreier“ in Folge und einem scheinbar zementierten Platz im tiefen Mittelmaß, streben die Frankfurter weiter die Europapokalplätze an. „Wir verlieren unsere Ziele nicht aus den Augen“, versichert der Trainer fast schon trotzig, „wir hätten mit unserer Leistung sicher mehr Punkte verdient.“ Darum sehe er auch keinen Grund, Grundsätzliches in Frage zu stellen. Auch nicht seine Spielidee. „Ich versuche weiter für attraktiven Fußball zu stehen“, sagt der 50 Jahre alte österreichische Fußball-Lehrer. Das Spiel gegen Mönchengladbach mit dem unglücklichen 3:3 nach 3:1-Führung hat ihn darin mehr ermutigt als frustriert. „Wir müssen die Schuld zwar immer bei uns suchen“, sagt er, „aber die Schiedsrichter-Leistung war sehr unglücklich, sonst hätten wir sicher souverän gewonnen.“ Grundsätzlich sei er mit seiner Mannschaft „sehr zufrieden“ gewesen und gehe deshalb voller Zuversicht ins letzte Spiel. Hütter: „Es macht mir Spaß mit diesen Jungs zu arbeiten.“

Hütter hat die Kritik an seiner Arbeit in den sozialen Medien durchaus registriert. Er könne und werde sich damit aber „nicht beschäftigen“, sagt er, „es interessiert mich auch nicht“. Er will weiter seinen Weg gehen mit der Eintracht. „Ich würde unruhiger schlafen, wenn wir schlecht spielen würden“, sagt er, „aber das sehe ich nicht.“ Er bringe „Geduld und innere Zufriedenheit“ auf, „weil meine Mannschaft gepflegten und guten Fußball spielt“. Was nun in Augsburg zu beweisen wäre.

Offene Fragen in Abwehr und Offensive

Dabei muss der Frankfurter Coach ein Abwehrloch stopfen, das der Platzverweis von David Abraham aufgerissen hat. Mit Stefan Ilsanker, Tuta und Evan Ndicka, der nach einer Verletzung wieder das Training aufgenommen hat, stehen drei Kandidaten zur Verfügung. Hütter belässt es bei den drei Fragezeichen, will sich nicht festlegen und werde sich mit der Entscheidung „Zeit lassen“. Die sicherste Variante wäre Ndicka auf seine angestammte Position auf der linken Seite der Dreierkette zu nominieren und Martin Hinteregger gegen seine ehemaligen Kameraden auf die rechte zu ziehen. „Martin kann das“, sagt der Eintracht-Coach. Doch eigentlich ist Hütter kein Freund davon, einen „Linksfuß“ auf rechts spielen zu lassen.

Auch in der Offensive gibt es offene Fragen. So muss sich der Frankfurter Coach zwischen Amin Younes und Daichi Kamada entscheiden. Kamada hat lange Zeit zu den Besten gehört, zuletzt aber geschwächelt und gegen Mönchengladbach mit einer fast schon provozierenden Teilnahmslosigkeit enttäuscht. „Ich war auch nicht gerade happy mit seiner Leistung“, räumte Hütter ein, „Daichi kann alle begeistern, manchmal muss man aber auch ein Auge zudrücken.“ Als Einwechselspieler jedenfalls scheint der Japaner nicht geeignet.

Zwei andere haben sich zuletzt ihre Plätze im Team erkämpft. Da ist Erik Durm, der sich gegen Almamy Touré durchgesetzt hat. „Almamy konnte sein Niveau nach guten Spielen nicht halten, Erik hält sein Niveau und steigert sich“, lobt er, „wir haben da einen sehr intelligenten Spieler hinzugewonnen.“ Gleiches gilt für Aymen Barkok, der als gebürtiger Frankfurter in der ganzen Stadt Sehnsüchte nach einem neuen Star weckt. Das nach zweieinhalb guten Spielen der Boulevard bereits über angebliches Interesse großer Klubs wie FC Sevilla und AS Rom berichtet, quittiert der Trainer mit einem Kopfschütteln. „Da muss ich schmunzeln“, sagt Hütter, „Aymen hat eine gute Entwicklung gemacht, aber für solche Vereine hat er noch einen langen Weg vor sich.“ Barkoks Berater Florian Goll hat den Meldungen auch gleich die Spitze genommen. Barkok denke „keine Sekunde“ über einen Wechsel nach und werde seinen Vertrag bis 2022 „definitiv erfüllen“, sagte er gegenüber dem HR. Alles andere seien „Störgeräusche.“ Ein Sturm im Wasserglas also.