Eintracht-Trainer Hütter vor Wechsel nach Gladbach

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter wechselt zu Borussia Mönchengladbach. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Es kann die Frankfurter Eintracht nicht mehr wirklich überraschen: Nach Informationen der Bild-Zeitung wird Trainer Adi Hütter zur neuen Saison zu Borussia Mönchengladbach wechseln. Bestätigt wird dies weder von den Gladbachern, noch von der Eintracht, doch die Wahrscheinlichkeit ist dennoch hoch, dass es so kommen wird.

Hütter soll bei der Borussia vom Niederrhein einen Zweijahresvertrag plus einer einjährigen Option unterschreiben. Der 51 Jahre alte Österreicher wird die Nachfolge von Marco Rose antreten, der zu Borussia Dortmund wechselt. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist für die Eintracht maximal ungünstig, muss sie doch am Samstag ausgerechnet in Mönchengladbach antreten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt…

Fehlende Bekenntnisse zur Eintracht

Dass Hütter seine Ausstiegsklausel aus dem bis 2023 laufenden Vertrag nutzen wird, war in den letzten Tagen immer deutlicher geworden, obwohl er bis zum Montagmittag der Eintracht selbst keinerlei Signale gesendet hatte. Der Trainer hatte aber bei vielen Nachfragen von Journalisten sich nicht mehr zur Eintracht bekannt.

Die Frankfurter können sich mit einer Ablösesumme von 7,5 Millionen Euro trösten, das ist die höchste je für einen Trainer gezahlte Summe in der Geschichte der Bundesliga. Der Druck auf die Eintracht ist allerdings immens, denn für die neue Saison muss ein neuer Sportvorstand für Fredi Bobic gefunden werden, ein neuer Manager für Bruno Hübner und nun auch ein neuer Trainer für Adi Hütter.