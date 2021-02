Eintracht-Trainer selbstbewusst: „Wir sind die Favoriten“

Bremens Josh Sargent (links) und Frankfurts Stefan Ilsanker im Zweikampf. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die beste Rückrundenmannschaft mit fünf Siegen in fünf Spielen, im gesamten Jahr 2021 ungeschlagen, insgesamt schon elf Spiele in Folge ohne Niederlage, ein Durchmarsch aus dem Mittelfeld der Liga bis auf einen Champions-League-Platz, zuletzt auf Augenhöhe mit dem Weltpokalsieger Bayern München. Die statistischen Zahlen und Daten der Frankfurter Eintracht sind seit vielen Wochen beeindruckend und verblüffend. Dabei ist die Leistungsexplosion nicht nur an Punkten und Toren abzulesen, sondern auch an der Attraktivität des Spiels, an der Leidenschaft der Spieler und am vom Trainer implementierten offensiven Spielstil. Auch deshalb ist Adi Hütter auch ohne Umschweife bereit, die Favoritenrolle für die nächste Aufgabe, am Freitagabend (20.30 Uhr) beim SV Werder Bremen, anzunehmen. „Das müssen wir wohl nach den letzten Wochen“, sagt er sachlich, „es ist auch für mich spannend, wie wir damit umgehen.“

Befürchtungen, seine Spieler könnten übermütig werden oder nun auch den Erfolgsdruck verstärkt spüren, hat er nicht. „Wir waren zuletzt auch gegen Schalke oder Hertha als Favoriten ins Spiel gegangen und haben das gut gemeistert“, sagt er.

Punktevorsprung ist kein Siegesversprechen

Wie gegenläufig sich die Formkurven bei den Kontrahenten vom Freitag entwickelt haben, zeigt ein kurzer Blick auf das Hinspiel. Das ist gerade vier Monate her und kommt Frankfurter Fußballfans wie eine Ewigkeit vor. Am 31.Oktober hat die Eintracht in der eigenen Arena 1:1 gegen Werder gespielt (Tore: 0:1 Sargent, 1:1 Silva). Nach diesem Spiel am 6. Spieltag lagen die beiden Klubs noch gleichauf in der Tabelle. Werder auf Rang neun mit neun Punkten, die Eintracht auf Rang zehn mit neun Punkten. Seitdem haben die Frankfurter neunzehn (!) Punkte mehr geholt als die Bremer. Nichts könnte die positive Entwicklung deutlicher machen als diese Ausbeute. Dennoch oder gerade darum mahnt Hütter: „Wir brauchen eine sehr gute Leistung, um auch in Bremen zu punkten.“

Dass Werder nach einer Phase der Stabilisation in Hoffenheim bei der 0:4-Niederlage einen herben Rückschlag erlitten hat, passt den Frankfurtern nicht wirklich. „Sie waren sehr enttäuscht von der eigenen Leistung und werden sicher eine Reaktion zeigen“, ahnt der Frankfurter Trainer. Er glaubt seine Mannschaft aber darauf gut vorbereitet. „Es liegt an uns“, sagt Hütter, „wenn wir so spielen wie zuletzt, können wir auch in Bremen gewinnen, wenn wir nur zehn Prozent nachlassen, dann nicht.“

Bleiben Bobic und Manga der Eintracht treu?

Dem Spiel der Eintracht kommt es entgegen, dass die Veränderungen in der Anfangself von Woche zu Woche nur marginal ausfallen. Diesmal fehlt der gesperrte Evan Ndicka, dafür kommt Djibril Sow nach Sperre zurück und Makoto Hasebe rückt in die Abwehr. Im Angriff steht Torjäger André Silva wieder zur Verfügung, Luka Jovic muss zurück auf die Bank. Noch nicht entschieden hat Hütter, ob er den nach einer leichteren Verletzung genesenen Erik Drum oder Almamy Touré auf der rechten Außenbahn spielen lassen wird. Ein besonderes Spiel erwartet Kevin Trapp. Der Torwart steht zum 200. Mal für die Eintracht auf dem Platz, genau 50 Mal hat er zu Null gespielt, ist also genau in einem Viertel aller Begegnungen ohne Gegentor geblieben.

Derweil die Mannschaft von Erfolg zu Erfolg eilt, versucht die Vereinsführung die Weichen für die Zukunft zu stellen. Speziell in der sportlichen Leitung wird es ja zu Veränderungen kommen, nachdem Manager und Sportdirektor Bruno Hübner zum Saisonende ausscheiden wird. Nun wurde bekannt, dass der bisherige Kaderplaner und Chef der Scouting-Abteilung, Ben Manga (47), befördert werden soll. Er soll nicht Hübners Aufgaben „eins-zu-eins“ übernehmen, aber er soll in Zukunft mehr Kompetenzen und eine deutliche Gehaltserhöhung erhalten: Der neue Titel für Manga: „Direktor Profi-Fußball“. So ist der Plan, dem Manga allerdings noch nicht zugstimmt hat. Ihm liegen wohl auch andere Angebote vor. Genau wie seinem Chef und Vertrauten Fredi Bobic. Der Sportvorstand wird von Hertha BSC umworben, hat sich trotz eines bis 2023 laufenden Vertrages aber noch nicht zur Eintracht und damit zur Vertragstreue bekannt. Inzwischen aber soll es Signale geben, dass Bobic in Frankfurt bleiben wird. Und mit ihm dann ganz sicher auch Manga.

Aufstellung

Eintracht: Trapp – Tuta, Hasebe, Hinteregger – Durm, Rode, Sow, Kostic – Kamada, Younes – Silva.-

Bank: Schubert, Touré, Chandler, Ilsanker, Hrustic, Barkok, Zuber, Jovic, Ache.