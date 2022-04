Eintracht verpasst ihre Chance: Nullnummer gegen Fürth

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht hat die ganz große Chance ausgelassen, in die letzten sechs Spieltage auf einen Europapokalplatz zu starten. Gegen den Tabellenletzten Spielvereinigung Greuther Fürth reichte es vor 50.500 Zuschauern nur zu einem enttäuschenden 0:0, Platz sieben war verpasst. Die Frankfurter spielten zwar durchweg überlegen, aber sie brachten einfach keine Durchschlagskraft aufs Feld. Die Fürther verteidigten solide, hatten mit Andreas Linde einen sicheren Torwart. Das reichte an diesem trüben Nachmittag, um die Eintracht in Schach zu halten. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung des Fürthers Marco Meyerhöfer, der nach einem Foul von Jens-Petter Hauge kurz vor dem Ende mit Verdacht auf Knöchelbruch auf einer Trage vom Feld gebracht werden musste und sofort mit dem Rettungswagen in eine Klinik gefahren wurde. Die Spieler beider Teams hatten auf dem Feld betroffen reagiert. Hauge, der vom Schiedsrichter mit der gelben Karte bestraft wurde, stand weinend neben dem Gegenspieler.