Eintracht: Vorbereitung mit Hindernissen

Martin Hinteregger (r.) wird wie auch Mannschaftskamerad Stefan Ilsanker am späten Mittwochabend mit der österreichischen Nationalmannschaft in Rumänien im Einsatz sein.

FRANKFURT - Die Frankfurter Eintracht war gerade so richtig gut in Fahrt. Vier Spiele in der neuen Saison, drei Siege, ein Unentschieden, weiter im Pokal, Platz drei in der Bundesliga. Dann kam die aktuelle Länderspielpause und zehn Spieler waren weg, unterwegs mit ihren Nationalmannschaften. Den Daheimgebliebenen hat Trainer Adi Hütter viel Zeit zum Durchschnaufen gegeben. Nach dem Freundschaftskick gegen die Würzburger Kickers am letzten Freitag, der mit einer 0:3-Blamage endete, schickte er seine Profis vom Samstagmittag bis Mittwochmorgen in eine Art Kurzurlaub. Einen freien Tag mehr als sonst bei ähnlichen Terminkonstellationen gönnte Hütter den Spielern, der Termin des nächsten Spiels hat dies möglich gemacht. Die Eintracht spielt erst am Sonntag (15.30 Uhr) beim 1.FC Köln.

Einzelne Nationalspieler werden am Mittwoch wieder dabei sein

Die Vorbereitung auf diese Begegnung beginnt also erst an diesem Mittwoch. Der eine oder andere Nationalspieler könnte da schon wieder zurück sein. So die Schweizer Djibril Sow und Steven Zuber und der deutsche Nationaltorwart Kevin Trapp, die sich ja am Dienstagabend in der Nations-League gegenübergestanden haben. Auch Daichi Kamada kann schnell zurückkehren, Japan hat sein Freundschaftsspiel gegen die Elfenbeinküste im holländischen Utrecht ausgetragen. Viele andere werden erst am Donnerstag wieder zur Verfügung stehen. Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker spielen am späten Mittwochabend mit der österreichischen Nationalmannschaft in Rumänien, André Silva mit Portugal gegen Schweden. Und Aymen Barkok wird den Mittwoch nach der Dienstagspartie mit Marokko gegen den Kongo in Rabat als Reisetag brauchen.

Es sind also erschwerte Umstände mit Blick auf die nächste Aufgabe. Doch Hütter und sein Trainerteam sind dies ja längst gewöhnt. Zudem trifft es im Grunde ja alle Bundesligamannschaften. Auch beim Gegner 1.FC Köln sind und waren neun Spieler unterwegs. Gebangt wird bei allen Klubs, ob die Nationalspieler nicht nur gesund, sondern auch halbwegs fit von den teilweise längeren Reisen zurückkehren. Die Eintracht muss mit Ragnar Ache schon einen Ausfall beklagen. Der Stürmer hat sich beim Spiel der U 21 gegen Moldawien eine leichte Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird mindestens bis zum Monatsende ausfallen. Neben ihm wird weiterhin auch Filip Kostic fehlen, der sich von seiner Knieverletzung (Innenbandteilanriss) noch nicht ganz erholt hat. Und ob Evan Ndicka nach vierwöchiger Pause nach einer Syndesmoseverletzung schon wieder einsatzfähig ist, ist eher fraglich. Das Training hat der Franzose aber wieder aufgenommen.

