Eintracht will Europa-League zur Saisonvorbereitung nutzen

Im Hinspiel kassierte Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel eine 0:3-Heimpleite. Sportvorstand Fredi Bobic sieht dennoch eine Chance im Rückspiel.

FRANKFURT - Im Viertelfinale gegen den VfL Wolfsburg und im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen? Das könnten die Gegner für die Frankfurter Eintracht in der Europa-League werden, nachdem am Freitag in der Zentrale des europäischen Verbandes in Nyon alle Spiele bis zum Finale am 21.August in Köln ausgelost worden sind. Besonders attraktiv wäre das nicht und sehr wahrscheinlich ist es schon gar nicht. Denn um überhaupt ins Viertelfinale einzuziehen, müssten die Frankfurter erst einmal im Rückspiel des Achtelfinales einen 0:3-Rückstand beim FC Basel aufholen. Diese Partie wird am 6.August in der Schweiz nachgeholt. Alle anderen Spiele danach finden dann zwischen dem 10. und dem 21.August in Nordrhein-Westfalen statt, neben Köln noch in Gelsenkirchen, Duisburg und Düsseldorf. Das Weiterkommen wird jeweils in nur einer Partie entschieden und die Spiele werden selbstverständlich ohne Publikum ausgetragen.





Die allergrößte Priorität besitzt die Europa-League in den nächsten Wochen bei der Eintracht sowieso nicht, auch wenn keiner schon vor dem Spiel in Basel die Flinte ins Korn werfen will. Das Spiel werde in die „Saisonvorbereitung eingebunden“, erklärte Sportvorstand Fredi Bobic. Seit dem 28.Juni sind die Frankfurter in Urlaub, erst am 29.Juli findet das erste gemeinsame Training statt. Dann ist genau noch ein Woche Zeit bis zum Spiel im Baseler St. Jakob-Park, in das die Eintracht als krasser Außenseiter startet. Bobic aber hat noch nicht aufgegeben: „Ich sage trotzdem: Die Chance ist da. Die Baseler spielen erstmal ihre Saison zu Ende. Die haben eine englische Woche nach der anderen." Die einen, die Frankfurter, also kommen ausgeruht, aber ohne Spielpraxis aus dem Urlaub, die anderen, die Baseler, sind womöglich nach einem stressigen Saisonfinale ziemlich müde.

Auslosung Viertelfinale (Montag, 10.August)

1. Sieger Wolfsburg/Donezk – Sieger Basel/Frankfurt

2. Sieger Linz/Manchester United –Sieger Basaksehir/Kopenhagen

3. Sieger Inter Mailand/Getafe – Sieger Leverkusen/Glasgow

4. Sieger Piräus/Wolverhampton – Sieger Sevilla/AS Rom



Halbfinale (Sonntag, 16.August)

Sieger Viertelfinale 1 – Sieger Viertelfinale 3

Sieger Viertelfinale 2 – Sieger Viertelfinale 4



Finale (Freitag, 21.August in Köln)



Auch Wolfsburg muss einen Rückstand aufholen

Der Gewinner der Partie Basel gegen die Eintracht würde im Viertelfinale auf den Gewinner aus VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk treffen. Die Wolfsburger haben das Hinspiel im eigenen Stadion mit 1:2 verloren, sollen zum Rückspiel nun in der Ukraine in Charkow antreten. „Wir halten das nicht für richtig und hoffen, dass die UEFA noch anders entscheidet“, sagt Wolfsburgs Manager Jörg Schmadtke in Anbetracht der Corona-Problematik. Wo auch immer, wenn die Wolfsburger es noch schaffen, könnte es im Anschluss zum Bundesligaduell mit der Eintracht kommen. In der Liga haben beide Teams jeweils eine Partie gewonnen (Wolfsburg 1:0 in Frankfurt, die Eintracht 2:1 in Wolfsburg).

Und als wäre das nicht genug eines möglichen Bundesliga-Einerleis auf europäischer Ebene, könnte es bei entsprechenden Resultaten auch im Halbfinale zu einem weiteren deutschen Aufeinandertreffen kommen. Bayer Leverkusen müsste sich dafür zunächst gegen die Glasgow Rangers durchsetzen (Hinspiel 3:1 für Bayer) und dann im Viertelfinale gegen den Sieger aus Inter Mailand gegen den FC Getafe.

Viele Unwägbarkeiten also in der Europa-League. Aber ein lohnendes Ziel: Der Sieger nimmt automatisch in der nächsten Saison an der Champions-League teil.