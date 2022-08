Eintracht will schnell Kostic-Ersatz präsentieren

FRANKFURT - Christopher Lenz war nach dem Supercupfinale die Personifizierung all der Fragezeichen rund um die neue Mannschaft der Frankfurter Eintracht. Er hatte die unangenehme und undankbare Aufgabe Christopher Lenz war nach demdie Personifizierung all der Fragezeichen rund um die neue Mannschaft der Frankfurter Eintracht. Er hatte die unangenehme und undankbare Aufgabe Filip Kostic zu ersetzen. Wobei alleine schon diese Beschreibung an der Wahrheit vorbeigeht. Lenz ist ein anderer Spielertyp, eher Verteidiger als Stürmer. Und die Klasse vonhat er natürlich auch nicht. Das alles war vorher bekannt. Lenz hat solide gespielt, aber eben nicht mehr.