Eintracht: Zuber kann echte Verstärkung werden

Setzt auf Anhieb Akzente: Steven Zuber (r., gegen Eindhovens Jordan Teze) belebt die Eintracht-Offensive. (Foto: Hübner)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - 90 Minuten intensiver Fußball, 22 Spieler zum ersten Mal in der neuen Saison auf dem Prüfstand, ein 2:1 (0:0)-Sieg und einige wichtige Erkenntnisse. Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter war nach dem Erfolg beim holländischen Spitzenklub PSV Eindhoven zufrieden. „Es war ein gutes Testspiel von uns gegen einen starken, interessanten Gegner“, sagte er, „über 90 Minuten sind wir der verdiente Sieger und hatten einige gute Phasen“.

Viele Augen waren auf die vier Neuzugänge gerichtet, die zum ersten Mal – wie Steven Zuber und Ragnar Ache – oder nach langer Zeit wieder – wie Tuta und Aymen Barkok – die an diesem Tag goldenen Trikots mit dem Adler trugen. Das Quartett zog sich gut aus der Affäre und vergrößert die Möglichkeiten des Trainers. Den eindrucksvollsten Einstand feierte Steven Zuber. Der Angreifer, gekommen aus Hoffenheim, hatte bei beiden Frankfurter Treffern die Füße mit im Spiel und benötigte nur eine Halbzeit, um zu zeigen, dass er tatsächlich eine echte Verstärkung werden kann.

Beim 1:0 in der 55. Minute setzte er mit einem klugen Pass den Torschützen Daichi Kamada ein. Der Trainer bescheinigte ihm eine „hohe Spielintelligenz“. Zuber gab das Lob an den Torschützen weiter. „Daichi ist ein intelligenter Spieler, der sich gut bewegt und weiß, wo die gefährlichen Räume sind“, sagte er. Beim 2:1-Siegtreffer in der 68. Minute hatte Zuber bei einem Freistoß 20 Meter vor dem Tor den Ball zum Schützen Martin Hinteregger getippt. Dessen Schuss war unhaltbar flach im Tor eingeschlagen. „Ich habe erst zwei Mal per Freistoß getroffen – das andere Mal war im Training“, lachte Hinteregger, „wir können zufrieden sein, das war ein guter Anfang“.

Besonders Zuber hatte sich sehr gut eingefügt. „Für mich ist es wichtig, dass ich so schnell wie möglich die Automatismen kennenlerne“, sagte der Schweizer Nationalspieler, „es macht mir bisher richtig Spaß bei der Eintracht“. Spaß am Spiel hatte auch Ragnar Ache. Allerdings nur bis kurz vor Schluss, als ihm ein Holländer übel auf den Fuß trat. Der neue Stürmer der Eintracht beendete die Partie humpelnd, aber ohne ernsthafte Folgen. Beim Sonntagtraining war er schon wieder dabei. Mit seiner ausgewiesenen Schnelligkeit bringt Ache ein neues Element ins Frankfurter Spiel.

Tuta und Barkok nicht so effektiv wie Zuber und Ache: Schwerer als Ache und Zuber taten sich in der ersten Halbzeit Tuta und Barkok. Immerhin: Der brasilianische Verteidiger Tuta spielte solide, hielt seine Seite sauber. Akzente nach vorne setzte er keine, da traute er sich wohl noch nicht so richtig. Barkok spielte, wie die Frankfurter ihn schon vor drei Jahren kennengelernt haben: durchaus unbekümmert, manchmal mit guten Ideen, dann wieder mit leichtfertigen Ballverlusten. Damit war er freilich nicht alleine. Gerade der für den an der Augenbraue leicht verletzten Stefan Ilsanker früh eingewechselte Djibril Sow, aber auch Dominik Kohr und später Sebastian Rode passten oft ungenau. „Wir waren teilweise noch etwas müde und es greifen noch nicht alle Automatismen, das hat man bei manchen Fehlpässen erkennen können“, analysierte Trainer Hütter. Für Tuta und Barkok fiel das Lob dezent aus. „Sie waren engagiert und haben ihr Potenzial angedeutet“, sagte der Eintracht-Coach.

Eintracht, 1. Halbzeit: Trapp – Tuta, Hasebe, Ndicka – Da Costa, Kohr, Ilsanker (23. Sow), Barkok, Kostic – Silva, Paciencia. – 2. Halbzeit: Rönnow – Touré, Hinteregger, Ndicka (75. Durm) – Chandler, Rode, Sow, Kamada, Zuber – Dost, Ache.

Tore: 0:1 Kamada (55.), 1:1 Gakpo (63.), 1:2 Hinteregger (68.).