Eintrachts Neuzugänge: Endlich angekommen

FRANKFURT - Manchmal dauert es etwas länger bis neue Spieler in neuen Vereinen Fuß fassen. Das ist keine neue Erkenntnis. Es ist nicht immer einfach, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen, an ein neues Land, eine neue Sprache, eine neue Kultur. An eine andere Spielweise in der neuen Liga, an einen neuen Trainer und neue Mitspieler.

Die teuersten Neuzugänge bei der Frankfurter Eintracht aus dem letzten Sommer hatten keinen wirklich guten Start und waren zunächst nicht die erhofften Verstärkungen. „Neue Spieler brauchen Zeit, wir werden ihnen diese Zeit geben“, entgegnete Trainer Adi Hütter immer wieder den Kritikern. Und Sportvorstand Fredi Bobic erinnerte an Sébastien Haller (inzwischen West Ham United) und Luka Jovic (Real Madrid), die in ihrem ersten Jahr in Frankfurt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt hatten, nach dem zweiten Jahr aber zu den umworbensten Stürmern in ganz Europa gehört hatten.

Jetzt, ganz am Ende einer langen Saison, scheint die sportliche Rechnung mit den Neuzugängen doch noch aufzugehen. Dominik Kohr, vor allem André Silva, auch Bas Dost sind angekommen bei der Eintracht, bringen ihre Stärken gewinnbringend ein. Spät zwar, aber nicht zu spät. Alleine Djibril Sow schwächelt noch immer. Doch auch ihm wird der Klub weiter Vertrauen entgegenbringen.

Silva als Toptorschütze

Bestes Beispiel für die fortschreitende Integration ist Stürmer Silva (24). Der Portugiese, im Tausch mit Ante Rebic per Leihgeschäft vom AC Mailand gekommen, hat sich mit seinen beiden Treffern beim 4:1-Sieg in Berlin klar an die Spitze der internen Torschützenliste gesetzt. Zehn Tore hat Silva, in der Nationalmannschaft Partner von Cristian Ronaldo, in 22 Spielen erzielt. Zuletzt hat er in fünf Spielen fünfmal getroffen. Silva ist neben Kamada und Hasebe der feinste Fußballer der Eintracht, sein Treffer per Hackentrick zum 2:1 war Ausdruck neu gewonnenen Selbstvertrauens.

„Ich habe ein bisschen gebraucht, mich an die Bundesliga, an ein neues Land und die neue Kultur zu gewöhnen“, sagt er, „aber jetzt fühle ich mich rundherum wohl.“ So spielt er auch. Silva ist kein Luka Jovic, auch kein Sébastien Haller, aber er ist auf eine andere Art ein ausgezeichneter Stürmer. Bis 2021 ist er an die Eintracht gebunden. Die Eintracht denkt darüber nach, ihn fest zu verpflichten. Der geschätzte Marktwert für Silva beträgt 16 Millionen Euro (Quelle: Transfermarkt.de). Ob das nach „Corona“ noch realistisch ist, wird sich zeigen.

Kohr als Rode-Partner?

Den größten Sprung nach vorn hat in den letzten Wochen Dominik Kohr (26) gemacht. Nur etwas weniger als zehn Millionen Euro hat die Eintracht an Bayer Leverkusen überwiesen. Das war viel Geld für einen defensiven Mittelfeldspieler. Kohr schien zu Beginn nicht wirklich ins Eintracht-Spiel zu passen, wurde lange Zeit auf seine Zweikampfhärte und seinen Kampfgeist reduziert. Der Spitzname „Hardcore“ war bei ihm Programm, häufig war er einer gelben Karte näher als einem klugen Pass. Das hat sich geändert. Kohr könnte so etwas wie ein kongenialer Partner von Sebastian Rode werden.

Spielerisch hat er sich deutlich verbessert, in Berlin hat er vielleicht seine beste Leistung für die Eintracht gezeigt. „Als neuer Spieler ist es nicht einfach, in die Mannschaft zu kommen und man versteht den Trainer vielleicht manchmal nicht vollständig“, hat er danach erklärt, „mittlerweile habe ich ihn verstanden.“ Auch das ist Bestätigung für die These, dass der Verein Neuzugängen Zeit zum Einleben geben sollte.

Dost erinnert ein bisschen an Meier

Bei Bas Dost (31) lagen die Probleme auf einer anderen Ebene. Das Toreschießen verlernt man nicht, das war klar. Doch Dost war im letzten Spätsommer in keiner guten körperlichen Verfassung aus Lissabon gekommen. Und immer, wenn er sich mühsam wieder ans Team herangekämpft hatte, wurde er durch Verletzungen wieder zurückgeworfen. Einen echten Spielrhythmus hat er so nie gefunden. Dass er nicht zu den schnellsten Spielern gehört, war vorher bekannt.

Ein wenig erinnert er die Eintracht-Fans an Alex Meier. Trifft er, ist alles gut. Trifft er nicht, kommt er manchmal etwas träge daher. Doch Dost hat Qualitäten. Er hat einen „Torriecher“, er ist geschickt am Ball, kann die Kollegen einsetzen. Und er ist selbstbewusst. „Ich weiß, was ich kann“, sagt er, „ich will Tore schießen und werde Tore schießen.“ In dieser Saison waren es bislang sechs. Der Vertrag von Dost läuft noch bis 2022, da darf die Eintracht noch ein paar mehr Tore erwarten.

Sow braucht womöglich noch etwas Zeit

Und was ist mit Djibril Sow (23)? Der intelligente Schweizer tut sich am schwersten von allen Neuen. Mit fast zehn Millionen Euro Ablöse, die die Eintracht an Young Boys Bern überwiesen hat, wurden hohe Erwartungen geweckt, die er nicht erfüllen konnte. Sow hat bei Trainer Hütter über Monate quasi immer gespielt, er hat Chance auf Chance bekommen, ohne sie wirklich nutzen zu können.

Sein Pech: Während der Vorbereitung im letzten Sommer war er über Wochen wegen einer Verletzung ausgefallen, ist darum in keiner guter Verfassung in die Saison gestartet. Sow ist der laufstärkste Spieler der Eintracht, aber mit der Härte der Bundesliga, dem Druck, kommt er nach wie vor nicht zu recht. Zu oft unterlaufen ihm Fehler, er ist nur ein Mitläufer. Aber, siehe oben: Neuzugänge brauchen Zeit. Vielleicht braucht Sow noch ein bisschen länger als die anderen. Sein Vertrag läuft bis 2024.