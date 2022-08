Eintrachts Paciencia vor Wechsel nach Spanien

Könnte bald im Trikot von Celta Vigo jubeln, statt im Eintracht-Dress: Gonçalo Paciencia. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Jetzt könnte es ganz schnell gehen: Laut dem spanischen Online-Portal „Relevo“ soll Eintracht Frankfurts Stürmer Gonçalo Paciencia unmittelbar vor einem Wechsel zu Celta Vigo stehen. Der 28 Jahre alte portugiesische Nationalspieler hat zwar noch bis 2023 Vertrag in Frankfurt, dürfte allerdings gegen Zahlung einer Ablöse in niedriger einstelliger Millionenhöhe gehen. Paciencia hat wegen der großen Konkurrenz bei der Eintracht kaum Chancen auf Einsatzminuten.

Laut „Revelo“ soll er am Donnerstag zu abschließenden Verhandlungen nach Spanien gereist sein. Celta Vigo hat in der letzten Saison den elften Platz in der Primera Division belegt. Bei einem Wechsel würde Paciencia ganz in die Nähe seiner portugiesischen Heimatstadt Porto zurückkehren. Vigo liegt nur knapp 100 km entfernt.

