Erst „Bianca“, dann Corona

Geisterspiel, Teil eins: Gezwungen durch die Corona-Krise spielte Eintracht Frankfurt vor leeren Rängen gegen den FC Basel und verlor das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League mit 0:3 gegen die Schweizer. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Der Trainer der Frankfurter Eintracht hatte in der kurzen Winterpause die bitteren letzten Wochen des alten Jahres mit nur einem Punkt aus sieben Spielen analysiert und Konsequenzen gezogen. Adi Hütter stellte von Dreierkette auf Viererkette um. Er opferte damit seinen besten Fußballer, Makoto Hasebe, dessen Position des Liberos es nun schlicht nicht mehr gab. „Wir mussten etwas tun, etwas verändern, die Gegner wieder vor Herausforderungen stellen“, sagte er, „und vor allem mussten wir in der Defensive wieder stabiler werden.“

Das funktionierte eine gewisse Zeit, blickt man alleine auf die Resultate. Die Gefahr, in die Abstiegszone zu stürzen, war erstmal gebannt. Die Eintracht hatte sich tatsächlich stabilisiert. Das Spiel war nun weniger attraktiv als vorher, aber es war effektiv.

In der Europa-League wartete der FC Salzburg. Für den Trainer war es eine Begegnung mit der Vergangenheit. In Salzburg hatte Adi Hütter einst gespielt, mit Salzburg hat er den ersten großen Erfolg seiner Trainerkarriere gefeiert, das österreichische Double im Jahr 2015. Im Hinspiel zauberten die Frankfurter, gewannen mit 4:1. Rund ums Rückspiel brauten sich dann erste Wolken zusammen, die Veränderungen, die Corona bringen sollte, waren schon Thema.

DIE LÄNGSTE SAISON MIT 54 PARTIEN 54 Pflichtspiele: Es war die längste Saison, die die Frankfurter Eintracht je gespielt hat. Spektakuläre Spiele, peinliche Niederlagen, ein großer Skandal und ein äußerer Feind, der alle Beteiligten vor große Probleme stellte. In einer vierteiligen Serie blicken wir auf die Saison der Eintracht zurück. Heute: Teil drei.

Zunächst bestimmte Orkan „Bianca“ die Diskussionen. Der Sturm sollte zur Anstoßzeit fürs Rückspiel am 27. Februar in Salzburg aufziehen. Erst ein paar Stunden vor Spielbeginn konnte sich die Uefa nach Aufforderungen der Sicherheitsbehörden zur Verschiebung um einen Tag entschließen. Statt Donnerstag wurde Freitag gespielt. Eigentlich eine Kleinigkeit. Doch in Wahrheit gab es einen Rattenschwanz von Problemen. Terminliche für die Eintracht, logistische für die Fans, die zu tausenden bereits nach Salzburg gereist waren. Wie sich herausstellte, hatte sich überdies der eine oder andere auch mit Corona angesteckt.

„Bianca“ war dann nicht ganz so heftig wie befürchtet. Auch das Spiel war nicht mehr wirklich brisant. Die Eintracht erreichte ein 2:2 und zog in die nächste Runde ein. Und durfte sich dann ein paar Tage ausruhen, denn die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hatte das Bundesligaspiel in Bremen verlegt, das nur zwei Tage nach dem Europa-League-Spiel hätte ausgetragen werden sollen. Die Bremer reagierten sauer, zwischen Eintracht und Werder herrschte Eiszeit. Und das nur wenige Tage vor dem Pokalspiel der beiden Clubs. Die Eintracht siegte 2:0 und zog ins Halbfinale ein. Es war das letzte Spiel vor vollen Rängen in der Frankfurter Arena.

Als das Bundesligaspiel in Bremen mehr als drei Monate später nachgeholt werden konnte, wurde darüber nicht mehr gesprochen. Ein unsichtbarer Gegner hatte nicht nur den Fußball fest im Griff – das Coronavirus stellte alle vor existenzielle Herausforderungen. Auch den Fußball. Die Eintracht trug eines der ersten Geisterspiele aus: Im Achtelfinale des Europacups ging es gegen den FC Basel, ohne Zuschauer. Darum hatte es tagelange Diskussionen gegeben. Im leeren Stadion unterlag die Eintracht sang- und klanglos mit 0:3. „Mit Zuschauern hätten wir gegen diesen Gegner niemals so klar verloren“, sagten später Spieler und Trainer übereinstimmend. Doch die Eintracht war schon vorher in die zweite Krise gerutscht.

Nach dem Spiel gegen Basel war aber erst einmal Schluss – Corona sorgte für Stillstand. Die Eintracht war früh von zwei Ansteckungen betroffen, statt Trainingslager hieß es nun häusliche Quarantäne. Wie zwei weitere Ansteckungen später war der Krankheitsverlauf milde. Die Eintracht aber fand nun nur noch in sozialen Netzwerken statt. Die Spieler saßen zu Hause auf ihren Ergometern, erfüllten die Vorgaben der Fitnesstrainer. Die Siege wurden nun nicht auf dem Platz, sondern mit sozialem Engagement eingefahren. So halfen die Frankfurter sozialen Einrichtungen. Und die Führung einigte sich mit den Profis auf einen Gehaltsverzicht von 20 Prozent bis Ende Juni.

Das normale Fußball-Leben kehrte nur langsam zurück. Nach mehr als vier Wochen zu Hause durfte wieder in Kleingruppen trainiert werden. Das war besser als nichts, der Ball rollte wieder. Die DFL präsentierte ein ausgeklügeltes Hygiene- und Gesundheitskonzept, das sich als tragfähig und beispielgebend für andere Ligen und Sportarten herausgestellt hat. Fast auf den Tag genau zwei Monate nach dem Spiel gegen Basel trat die Eintracht wieder an, verlor mit 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach.