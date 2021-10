Europa League: Eintracht Frankfurt erobert Tabellenführung

Frankfurts Rafael Santos Borré (l) jubelt nach seinem Tor zum 1:0 mit Goncalo Paciencia und Daichi Kamada (M). (Foto: dpa)

FRANKFURT - Dank einer starken zweiten Halbzeit hat Eintracht Frankfurt das zweite Spiel in Folge in der Europa League gewonnen. Der Fußball-Bundesligist besiegte den Tabellenführer der Gruppe D, Olympiakos Piräus, am Ende verdient mit 3:1 (2:1). Rafael Borré, Almamy Touré und Daichi Kamada trafen für die Hessen, Gäste-Stürmer Youssef El-Arabi erzielte das zwischenzeitliche 1:1.

Frankfurts Trainer Oliver Glasner nahm gegenüber der enttäuschenden 1:2-Heimniederlage gegen Hertha BSC Berlin am vergangenen Samstag gleich fünf Änderungen in der Startelf vor. Touré, Tuta, Borré, Kamada und Goncalo Paciencia durften von Beginn an ran, Evan N´Dicka, Timothy Chandler, Jens-Petter Hauge, Sam Lammers und Jesper Lindstrøm nahmen zunächst auf der Bank Platz. Ebenso Kapitän Sebastian Rode nach überstandener Knieverletzung.

Die rund 35.000 Zuschauer spürten vom Anpfiff weg, dass die Eintracht Wiedergutmachung für die schwache Leistung vom vergangenen Wochenende betreiben wollte – doch wirklich gelungene Kombinationen kamen nicht zustande, weil die Glasner-Elf zunächst zu unsauber und ohne das nötige Tempo kombinierte. Kreativspieler Kamada vergab in Minute 13 die erste Chance per Kopf nach starker Flanke von Borré. Der Kolumbianer hatte neun Minuten später Pech, dass Olympiakos-Keeper Tomas Vaclik seinen Kopfball nach Ecke von Filip Kostic gerade noch so von der Linie kratzte. Von dort an drückte die Eintracht deutlich mehr aufs Gaspedal und belohnte sich in der 26. Minute. Borré verwandelte einen Foulelfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, souverän oben im linken Eck.

Eintracht Frankfurt - Olympiakos Piräus 3:1 Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta (60. Ndicka), Touré (83. Durm), Hinteregger - Borré, Hasebe, Sow (89. Hauge), Kostic - Kamada, Paciencia (83. Rode), Jakic.



Olympiakos Piräus: Vaclik - Lala (77. Androutsos), Sokratis, Cissé, Reabciuk - Bouchalakis, M'Vila (60. Onyekuru), Masouras (77. Rony Lopes), Camara (66. Kunde), Camara - El Arabi (65. Tiquinho Soares).



Schiedsrichter: Tiago Martins (Portugal)



Tore: 1:0 Borré (26. FE), 1:1 El-Arabi (30. HE), 2:1 Touré (45.+3), 3:1 Kamada (59.)



Keine zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Tiago Martins aus Portugal erneut auf den Punkt, dieses Mal im Frankfurter Strafraum. Kristijan Jakic sprang der Ball nach einer Freistoßflanke der Griechen unter Bedrängnis an den Arm, den Elfmeter verwandelte Gäste-Stürmer Youssef El-Arabi sicher.

Die Hessen blieben im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit optisch überlegen, Almamy Touré schob praktisch mit dem Pausenpfiff zur 2:1-Führung für die Eintracht ein. Ein Tor zu einem psychologisch ganz wichtigem Zeitpunkt, Djibril Sow hatte den_Franzosen zuvor bedient.

In Halbzeit zwei entwickelte sich ein rassiges Spiel, kein_Team zog im Zweikampf zurück. Die Gäste wehrten sich nach Kräften, den nächsten_Treffer erzielten trotzdem die Frankfurter. Kamada staubte ab, nachdem Gäste-Torwart Vaclik einen Schuss von Paciencia aus rund 22 Metern nur nach vorne abprallen lassen konnte.

Die Gastgeber agierten fortan mit deutlich mehr Selbstvertrauen, vor allem das dritte Tor war der Brustlöser für die Hessen. Paciencia vergab in der 74. Minute per Kopf aus aussichtsreicher Position, Hintereggers Abschluss fünf Minuten später strich nur ganz knapp am Gehäuse der Griechen vorbei.

Kurz vor Schluss erhoben sich nahezu alle Zuschauer bei der Rückkehr von Kapitän Rode, die Eintracht übernimmt dank des verdienten Erfolgs Platz eins in Gruppe D.