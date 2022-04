Europapokal-Sensation: So feiern Eintracht-Fans in Barcelona

Bis in die Morgenstunden feiern Fans von Eintracht Frankfurt in Barcelona den Einzug ins Halbfinale der Europa League. (Foto: Nadine Peter)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Nach dem Abpfiff gab es natürlich kein Halten mehr. Die Fans von Eintracht Frankfurt feierten ihre Mannschaft nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Barcelona noch lange im Stadion und zogen anschließend weiter in die Innenstadt. Zwischen dem Hafen und der Plaza de Catalunya versammelten sich schließlich mehrere tausend Fans und feierten den Coup ihres Teams ausgelassen bis in die Morgenstunden.



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Fangesänge, innige Umarmungen und überschäumende Freude - all das dominierte die Nacht der Frankfurter im Zentrum der Hauptstadt Kataloniens, ein Ende war nicht wirklich in Sicht. Was auch absolut nachvollziehbar ist, denn mit dieser Überraschung hatten nur die wenigsten gerechnet. Ein Teil des Eintracht-Teams zog übrigens dem Vernehmen nach ebenfalls noch vom Mannschaftshotel am Hafen los, um den Sieg gebührend zu feiern.

Verknüpfte Artikel

Inagesamt war es also der perfekte Tag für alle Frankfurter Anhänger. Bereits am Donnerstagmorgen, lange vor dem Spiel saßen viele in weiß gekleidete Fans in Cafés, vertrieben sich ihre Zeit bei einer Schiffsfahrt oder versammelten sich auf gleich mehreren großen Plätzen in Barcelona. Sonnenschein, 21 Grad, dazu ein leichter Wind - die perfekten Rahmenbedingungen, um sich für das große Rückspiel am Abend einzustimmen. Und das, so viel ist sicher, wird kein Eintracht-Fan jemals vergessen.

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken