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Mittwoch, 05.08.2020 - 00:00
6 min

Ex-Profi Benjamin Huggel: „Eintracht kann Sensation schaffen“

Der Schweizer traut Frankfurt im Duell seiner Ex-Vereine beim FC Basel viel zu. Im Interview spricht er auch über seinen Weg nach der Fußball-Karriere.

Heiko Weissinger: Sportredakteur
Von Heiko Weissinger
Sportredakteur
Benjamin Huggel (rechts neben Ervin Skela) trug von 2005 bis 2007 das Eintracht-Trikot. Archivfoto: dpa

Benjamin Huggel (rechts neben Ervin Skela) trug von 2005 bis 2007 das Eintracht-Trikot. (Archivfoto: dpa)

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ZUR PERSON
Benjamin Huggel war von 1998 bis 2005 sowie von 2007 und 2012 Fußballprofi beim FC Basel und gewann in dieser Zeit viermal das Double aus Meistertitel und Pokalsieg. Von 2005 bis 2007 trug der defensive Mittelfeldspieler das Trikot von Eintracht Frankfurt. Heute ist der 41-fache Schweizer Nationalspieler TV-Kommentator und Führungskräfte-Coach und berät Profis beim Übergang in die Karriere nach dem Sport.
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