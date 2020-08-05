Mittwoch, 05.08.2020 - 00:00
6 min
Ex-Profi Benjamin Huggel: „Eintracht kann Sensation schaffen“
Von Heiko Weissinger
Sportredakteur
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ZUR PERSON
Benjamin Huggel war von 1998 bis 2005 sowie von 2007 und 2012 Fußballprofi beim FC Basel und gewann in dieser Zeit viermal das Double aus Meistertitel und Pokalsieg. Von 2005 bis 2007 trug der defensive Mittelfeldspieler das Trikot von Eintracht Frankfurt. Heute ist der 41-fache Schweizer Nationalspieler TV-Kommentator und Führungskräfte-Coach und berät Profis beim Übergang in die Karriere nach dem Sport.
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