Fix: Mario Götze wechselt zu Eintracht Frankfurt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mario Götze wechselt von der PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am Dienstag einen Dreijahresvertrag, wie der Europa-League-Sieger mitteilte.

„Dass sich ein Spieler wie Mario Götze bei zahlreichen Angeboten voller Überzeugung für Eintracht Frankfurt entschieden hat, spricht zunächst für das herausragende Image, das sich der Club in den vergangenen Jahren erarbeitet hat“, freut sich Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Ein Spielertyp wie Götze habe den Frankfurtern bisher gefehlt. „Marios technische Fähigkeiten werden unserem Spiel gerade bei eigenem Ballbesitz gegen tiefstehende Gegner enorm helfen. Zudem kann er seine Stärken auf nahezu jeder Offensivposition zur Geltung bringen, was uns noch mehr taktische Variabilität verleiht. Nicht zuletzt bringt er langjährige Erfahrung auf internationalem Topniveau mit“, so der Vorstand.

Der Spieler selbst ist voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Dieser Verein hat eine außergewöhnliche Entwicklung genommen und hat einen spannenden und ambitionierten Weg eingeschlagen, auf dem ich den Club nun begleiten darf“, sagt Götze und ergänzt: „Die Gespräche mit Markus Krösche und Oliver Glasner haben schnell gezeigt, dass wir die gleichen Ziele und Ideen haben und verfolgen. Dieser Klub hat ein großartiges Fundament. Vom Stadion über die Fans bis zur Stadt passt einfach alles zu mir. Ich freue mich total auf meine Rückkehr in die Bundesliga. Darüber hinaus haben wir die Chance, in der Champions League zu spielen.“

Demnächst im Eintracht-Trikot: Mario Götze wechselt von PSV Eindhoven nach Frankfurt. (Foto: dpa/ANP/Maurice Van Steen)

Mehr Aktuelles zu Eintracht Frankfurt: Hier klicken