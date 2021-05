Frankenbach: „Trainerentscheidung in sieben bis zehn Tagen“

Die Aufregung über einen angeblichen Wechsel von Amin Younes sei völlig unangebracht. (Foto: imago)

FRANKFURT - In einer Pressekonferenz am Pfingstsonntag richteten Axel Hellmann und Oliver Frankenbach, Vorstandssprecher und Finanzvorstand der Frankfurter Eintracht, den Blick nach vorne. Die drängendste und wichtigste Frage, die nach dem neuen Trainer, werde in den „nächsten sieben bis zehn Tagen“ beantwortet, glaubt Frankenbach, „in der Ruhe liegt die Kraft.“ Gemeinsam mit dem Direktor Profifußball Ben Manga hat er erste Gespräche geführt, inzwischen hat der neue Sportvorstand Markus Krösche hinter den Kulissen übernommen. „Dem einen oder anderen mag es zu lange dauern“, konnte sich Frankenbach eine kleine Spitze an den scheidenden Trainer nicht verkneifen, „es gibt Kandidaten, die ihre Gespräche erst nach der Saison führen wollen oder wenn sie ihre Ziele erreicht haben.“ Darum sei bislang noch kein „weißer Rauch“ aufgestiegen.

Klare Anforderungen an neuen Trainer

Namen wie Oliver Glasner (VfL Wolfsburg), Philippe Clement (FC Brügge), Domenico Tedesco (Spartak Moskau), Sandro Schwarz (Dynamo Moskau), Raul (Real Madrid II) und andere, die alle zuletzt genannt worden sind, wollte Frankenbach nicht kommentieren. Die letzte Entscheidung wird ja auch Markus Krösche fällen. Das Anforderungsprofil aber wurde klar und deutlich umschrieben. Der Nachfolger von Adi Hütter soll die jetzige Spielphilosophie fortführen, „denn dafür ist ja der Kader zusammengestellt“. Er soll eine „hohe fachliche Qualität“ haben und „Teamplayer“ sein. Er soll „wünschenswerterweise“ Deutsch sprechen. Freilich sei dies nicht das entscheidende Argument, „wenn ich unseren Kader so anschaue.“ Und, so Frankenbach, „es darf durchaus ein bisschen menscheln“.

Dem neuen Trainer werde in der neuen Saison eine gute Mannschaft zur Verfügung stehen. Über einen möglichen Ausverkauf, wie in einigen Medien an die Wand gemalt, könne er nur den „Kopf schütteln“. Viele hätten offenbar vergessen, dass durch die Corona-Pandemie viel weniger Geld im Kreislauf sei als in normalen Zeiten und dementsprechend viele Vereine sich teure Spieler gar nicht leisten könnten. Frankenbach: „Bislang gab es kein Angebot und kein einziger Berater hat angefragt wegen eines Wechsels.“ Axel Hellmann sprang dem Kollegen bei: „Klar ist auch, dass an jedem unserer Spieler ein Preisschild klebt.“ Und von Schnäppchenpreisen könne da keine Rede sein. „Wir müssen keinen Spieler verkaufen“, sagt Frankenbach. Das gelte für André Silva genauso wie für Filip Kostic, Evan Ndicka oder Daichi Kamada.

Gerüchte um Wechsel von Younes

Nun sind sie in Frankfurt nicht so blauäugig, dass sie glauben, alle Stars halten zu können. Bei Torjäger Silva (28 Saisontore) dürfte das unmöglich werden. „Er ist eine der heißesten Aktien auf dem internationalen Markt“, räumt Hellmann ein. 40 Millionen Euro will die Eintracht für den Portugiesen erlösen. Und würde dann einen Teil davon in einen neuen Mittelstürmer investieren. Dies könnte sogar Luka Jovic sein, der nach gutem Start zuletzt eher enttäuschende Leistungen gezeigt hatte. „Er kehrt erstmal zu Real zurück“, sagt Frankenbach, „aber wir werden uns sicher auch mit Jovic beschäftigen.“ Völlig unangebracht sei die Aufregung um Amin Younes, der angeblich mit einem Wechsel in die Vereinigten Arabischen Emirate liebäugele. Der Nationalspieler steht per Leihvertrag bis 2022 bei der Eintracht unter Vertrag und kann bis dahin jederzeit per Option vom SSC Neapel fest verpflichtet werden. Zudem fühle sich Younes in Frankfurt nach eigener Aussage „sehr wohl“.

Die Eintracht ist gut aufgestellt

In Bezug auf die personelle Ausstattung für die neue Saison befindet sich die Eintracht in einer guten Position. Mit Ausnahme von Jovic stehen alle Spieler weiter unter Vertrag, mit Danny da Costa und Dominik Kohr (beide Mainz), Frederik Rönnow und Goncalo Paciencia (beide Schalke 04) Rodrigo Zalazar (FC St. Pauli) und Dejan Joveljic (Wolfsberger AC) kehrt ein halbes Dutzend Leihspieler zurück. Zudem wurden mit Torwart Diant Ramaij (FC Heidenheim), Christopher Lenz (Union Berlin), Ali Akman (Bursaspor) und Fabio Blanco (FC Valencia Jugend) schon vier Neue verpflichtet. „Wir sind finanziell sehr stabil durch die erste Saison ohne Zuschauer seit dem zweiten Weltkrieg gekommen“, sagt Hellmann zu den Möglichkeiten des Klubs auf allen Ebenen, „wir werden neben den Bayern zu den ganz, ganz wenigen Klubs gehören, die alles verkauft haben, was wir an Werbeinventar haben.“ Er erwartet ziemlich schnell auch eine große Begeisterung bei allen Eintracht-Fans für die Europa-League. „Das wird bei uns ein ganz heißes Thema“, sagt er.

Voraussetzung sei freilich die Rückkehr der Zuschauer. „Davon lebt hier alles, eine Europa-League ohne Zuschauer kann ich mir nicht vorstellen“, sagt Hellmann. Er hofft, dass die sinkenden Inzidenzwerte und die Fortschritte bei der Impfkampagne dazu führen werden. „Es wird mutmaßlich Zuschauer geben und nicht nur in homöopathischen Dosen von 2.000 oder 5.000 Zuschauern", glaubt er, „ich denke, dass es plus oder minus im 15000-er Bereich liegen wird, volle Stadien aber können wir vergessen“. Auch darauf sei die Eintracht vorbereitet.