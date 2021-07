Frankfurts Torjäger Silva wechselt nach Leipzig

Eintracht Frankfurts Stürmer André Silva jubelt nach einem Tor. (Archivfoto: dpa)

FRANKFURT - Jetzt ist es ganz schnell gegangen: André Silva verlässt die Frankfurter Eintracht und wechselt nach Leipzig. Gleich nach dem Ausscheiden mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der EM hatte sich der 25 Jahre alte Stürmer entschieden, die Europa-League in Frankfurt mit der Champions-League in Leipzig zu tauschen. Die Eintracht konnte den Wechsel nicht verhindern, hat Silva doch von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht, die im letzten Jahr bei seinem Transfer vom AC Mailand nach Frankfurt in dem bis 2023 laufenden Vertrag verankert wurde. Die Klausel beinhaltet auch eine Ablösesumme von 23 Millionen Euro, die die Frankfurter nun erhalten. Silva war 2019 auf Leihbasis gekommen, im letzten Sommer hatte ihn die Eintracht für drei Millionen Euro Ablöse fest verpflichtet. Insgesamt also ein gutes Geschäft.

RB Leipzig kostet der Transfer nochmal rund zehn Millionen Euro mehr, die in die Taschen des Spielers und vor allem seiner Berater wandern. Dennoch ist es auch für die Sachsen ein Geschäft, denn der Marktwert von Silva liegt bei gut 45 Millionen Euro. „Leider war der Wechsel in dieser Transferperiode nicht zu vermeiden, da der Spieler eine entsprechende Option im Vertrag gezogen hat“, sagte der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche, „André hat einen großen Anteil daran, dass die Eintracht in der vergangenen Saison den Einzug in den internationalen Wettbewerb geschafft hat. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“ Mit 28 Treffern hat der portugiesische Torjäger in der abgelaufenen Saison einen neuen Tor-Rekord für die Eintracht aufgestellt.

Wer wird der Silva-Nachfolger?

Der Abgang von Silva ist sportlich ein schwerer Verlust für die Eintracht, kommt aber nicht überraschend und hat durch den frühen Zeitpunkt durchaus auch eine gute Seite. Die Hoffnungen von Krösche und Trainer Oliver Glasner, ihn halten zu können, waren schon letzte Woche zerstoben, als das Angebot aus Leipzig auf den Tisch flatterte und die Silva-Seite ihre Bereitschaft zum Wechsel erklärte. Am Freitag hat Silva dann seinen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben, nachdem er die medizinischen Untersuchungen absolviert hatte.

Nun kann die Eintracht mit einem gut gefüllten Konto sich auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Zwar ist nicht sicher, ob die gesamten 23 Millionen Euro wieder investiert werden, aber in jedem Fall bietet sich Sportchef Krösche nun Handlungsspielraum. Zumal ja auch noch rund zehn Millionen Euro für die Abgänge von Sportvorstand Fredi Bobic nach Berlin und Trainer Adi Hütter nach Mönchengladbach eingegangen sind.

Klargestellt haben sie bei der Eintracht, dass der kurz vorm Abschluss stehende Transfer des Kolumbianers Santos Borré (23) von River Plate Buenos Aires nichts mit dem Silva-Abgang zu tun hat. Borré kommt zwar ablösefrei, soll nach Medieninformationen allerdings zusätzlich zu seinem Jahresgehalt von zwei Millionen Euro noch ein “Handgeld“ von 2,5 Millionen Euro erhalten. Eingeplant ist Borré ist als Ergänzung eines neuen Mittelstürmers, der Randal Kolo Muani (FC Nantes) oder Sascha Kalajdzic (VfB Stuttgart) heißen könnte.